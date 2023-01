Pse ceremonia e kurorëzimit të Charles nuk do jetë aq madhështore sa e nënës së tij

22:45 01/01/2023

Kur kurora e Shën Eduardit të vendoset mbi kokën e mbretit Charles III në Westminster Abbey më 6 maj, ajo do të jetë pjesë e një vazhdimësie të traditave dhe madhështisë së gjatë që përfshin më shumë se 1000 vjet monarki.

Por kurorëzimi i tij flitet se nuk do të jetë në përmasat e ceremonisë në kurorëzimin e nënës së tij.

