Pse ekzistojnë dyshimet se Irani ka ‘gisht’ në sulmin e 7 Tetorit në Gaza

Shpërndaje







23:11 18/10/2023

Eksperti i Çështjeve të Sigurisë Avenir Peka ka folur sonte në “Opinion” për sulmin e 7 Tetorit në Rripin e Gazës si dhe ngjarjet pasuese.

Ai thotë se ky sulm nuk i shërben palestinezëve, Hamasit apo Izraelit, dhe kjo gjë shton dyshimet se një forcë e tretë mund ta ketë shkaktuar. Peka thotë se Irani është shteti ‘që mund të ketë gisht’, kjo për shkak të qasjes së tij ndaj Izraelit.

“Vijmë tek arsyet hipotetike të gjithë kësaj historie që ka ndodhur. Ka disa elementë që momentin e aktit e bëjnë të dyshimtë sepse në verën e këtij viti, me ndërmjetësimin e Kinës, Arabia Saudite me Iranin i rivendosën marrëdhëniet diplomatike ndërkohë që administrata e Presidentit Biden nisi negociatat mes Arabisë Saudite dhe Izraelit, negociatat kishin avancuar shumë dhe shkonin në linjën e suksesit të Biden. Rivendosja e raporteve diplomatike midis Arabisë Saudite dhe Izraelit do ndryshonte terësisht fytyrën e Lindjes së Mesme, sepse Arabia Saudite ka një vend të veçantë fetar, edhe ekonomik, edhe politik. Gjë që të lë të mendosh se faktorë të tjerë të jashtëm kanë ndikuar, ose kanë pasur gisht në kët akt sepse po ta shikosh është terësisht i pasens, po ta shikosh nuk është as në shërbim të palestinezëve, as në shërbim të Hamasit, as në shërbim të…Besohet që ka një forcë të tretë, që mendohet se është Irani sepse ka interes nga kjo çfarë po ndodh”, tha Peka./tvklan.al