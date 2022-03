Pse është kyç dhe interesant roli i Erdogan në konfliktit Rusi-Ukrainë

00:04 16/03/2022

Eksperti i sigurisë, Avenir Peka, foli edhe për rolin e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, në konfliktin Rusi-Ukrainë. Ai tha se roli i Turqisë është shumë kyç dhe shumë interesant.

Blendi Fevziu: Erdogani, edhe ka marrëdhënie të mira me Rusinë edhe i jep dronë bajraktarë Ukrainës, nuk po e kuptoj atë personazh…

Avenir Peka: Jo është e kuptueshme sepse roli i Turqisë është shumë kyç dhe shumë interesant.

Blendi Fevziu: Nuk ka aplikuar sanksione ndaj Rusisë, nuk ka mbyllur linjat e fluturimeve me Rusinë, ndërkohë armatos Ukrainën.

Avenir Peka: Sepse Turqia ka mbajtur një pozicion ‘frenemies’, edhe mik edhe armik. Në daç me vendet anëtare të NATO-s…

Blendi Fevziu: Kam përshtypjen ka një fabrikë dronësh të përbashkët me Ukrainën.

Avenir Peka: E kanë të përbashkët.

Blendi Fevziu: Sistemet janë turke, por montohen në Ukrainë.

Avenir Peka: Turqia, në daç me NATO, në daç me SHBA, në daç me Rusinë, ndjek një politikë që aty ku më leverdisin interesat jemi bashkë, aty ku nuk më leverdisin, rastin e Sirisë për shembull, edhe luftojmë bashkë. Kjo është politika që ka Turqia. Pastaj me Ukrainën ka edhe një lidhje të veçantë. Jo vetëm që është e Detit të Zi, por ka dhe lidhje historike sepse një pjesë e Ukrainës ka qenë pjesë e Perandorisë Osmane./tvklan.al