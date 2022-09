“Pse është rritur numri i shqiptarëve që ikin drejt Britanisë?” Rama: Del fjala se është krijuar një boshllëk të cilin mund ta mbushim ne

21:16 23/09/2022

Në emisionin radiofonik “Pjesa tjetër është politikë” në SHBA nga Alaister Campbell dhe Rory Stewart në SHBA, Kryeministri Rama është pyetur dhe në lidhje me shqiptarët që ikin drejt Britanisë së Madhe me gomone.

Edi Rama: Me gomone, që në fakt është një histori e trishtë për hir të së vërtetës, megjithësë jo shumë e qartë sepse ka shifra që i shohim në mediat britanikë që nuk korrespondojnë. “The Guardian” botoi një shkrim shumë interesant i cili i vinte në pikëpyetje shifrat, por përtej kësaj ne duhet të dimë nga janë njerëzit që largohen, janë shqiptarë po, por janë shqiptarë nga Shqipëria, shqiptarë nga Kosova apo troje të tjera shqipfolëse, ata vijnë nga Shqipëria apo nga Franca, Greqia, apo Italia. Kishim të njëjtën situatë me Francën pak kohë më parë, me Gjermaninë gjithashtu dhe kur Gjermania e shpalli Shqipërinë vend origjine të sigurt, ata nuk pranuan më që të ndiqnin procedurat azilkërkuese të cilat parashikojnë edhe asistencë sociale, financime dhe strehim, ata u drejtuan drejt Francës, tani po shkojnë drejt Anglisë, pra është e rëndësishme për’tu kuptuar, por pavarësisht kësaj, ne po bashkëpunojmë me autoritetet britanike, po ndërmarrin operacione kundër trafikantëve sepse pjesa me e tmerrshme e kësaj historie është lulzimi i një biznesi shumë fitimprurës nga ana e trafikantëve.

I pyetur se a e di arsyen pse këto shifra janë rritur kaq papritur, Kryeministri Rama ka thënë se ka dalë fjala nëpër të afërm sepse Britania e Madhe ka krijuar një boshëllëk të cilin mund ta mbushim ne.

Edi Rama: Sepse pasi del një thashethem, disa shkojnë dhe del fjala nëpër të afërm se Britania e Madhe tani ofron mundësi sepse është krijuar një boshllëk të cilin mund ta mbushim ne./tvklan.al