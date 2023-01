Pse nisi tani operacioni për kamerat në rrugët e Shqipërisë, Lamallari: Do shikoni shumë veprime të tjera të Policisë

22:42 30/01/2023

Besfort Lamallari, zv/ministri i Ministrisë së Brendshme ishte i ftuar në “Opinion” në Tv Klan me anë të një lidhjeje në Skype për të folur mbi operacionin e çmontimit të kamerave të sigurisë. Lamallari tha se kjo është pjesa thuajse fundore e veprimtarisë së Policisë.

Blendi Fevziu: Pse nisi çmontimi në Shkodër, ishte një sinjal, çfarë ndodhi?

Besfort Lamallari: Në fakt, Fevzi, ajo çfarë ne po shohim tani është vetëm pjesa gati fundore e veprimtarisë së Policisë për të ardhur deri në këtë moment. E them këtë sepse duhet parë në 4 dimensione. E para është dimensioni ligjor, zbatimi i ligjit dhe janë të paktën 3 ligje që duhen zbatuar që është Kodi Penal, është ligji i 2008 për mbrojtjen e të dhënave personale, pra subjektet që janë të autorizuara për përpunimin e të dhënave personale si dhe ligji i 2016.

Blendi Fevziu: Nga erdhi informacioni, Lamallari?

Besfort Lamallari: Ky është dimensioni i parë. Dimensioni i dytë është ai strategjik-politik që shkurtimisht do përmend një reformë, një proces që ka nisur prej kohësh në Ministrinë e Brendshme dhe në Policinë e Shtetit për reformën e Policisë Kriminale kryesisht, ku shumë shpejt do të bëhen publike edhe rezultatet e tij, jemi konsultuar për këtë edhe me partnerë ndërkombëtarë, kemi marrë të dhëna të ndryshme…

Blendi Fevziu: Kush i kontrollonte këto kamera se s’më duhet strategjia?

Besfort Lamallari: Fevzi, jo është shumë e rëndësishme strategjia.

Blendi Fevziu: Strategji, këto 30 vjet kemi bërë 30 strategji ne, por kamerat janë aty live.

Besfort Lamallari: Dakord, por ishte pikërisht kjo strategji që solli në këtë rezultat sepse 30 vjet i kishe ato kamera dhe shumë paligjshmëri dhe nuk veproi mbi këto fakte.

Blendi Fevziu: Pse u veprua tani, patët sinjalizim, erdhi informacion konkret, si ndodhi?

Besfort Lamallari: Do shikoni shumë veprime të tjera të Policisë, të cilat ndonëse për ju do duken si operacione blic, por në fakt janë të koordinuara dhe lidhen pikërisht me këtë që unë po them. Pra janë si në kuadrin strategjik politik, si në dimensionin taktik-operativ.

Blendi Fevziu: Taktik-operativ e kishte marrë krimi i organizuar atë me taktikë, me operativitet, me të gjitha. Kush i kontrollonte këto kamera?

Besfort Lamallari: Gjithashtu edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Të 4 këto elementë, nuk mund t’i mohojmë sepse janë shumë të rëndësishëm.

Blendi Fevziu: Nuk po të mohoj asnjë, vetëm më jep informacion, para se t’i mohojmë ose ç’mohojmë.

Besfort Lamallari: Unë do ta them këtë sepse është shumë e rëndësishme.

Blendi Fevziu: Ndiq pyetjen time, të lutem, pastaj thuaje mbrapa atë. Si erdhi informacioni dhe kush i kontrollonte këto kamera, e para? Pastaj ju pyes çfarë strategjie do ndërmerrni për t’i ndaluar?

Besfort Lamallari: Edhe strategjia bazohet mbi një analizë, duke marrë edhe feedback nga partnerët, nga strategjitë e brendshme, bëhet analiza e kriminalitetit, nxirren të dhënat, diskutohen analizat në çdo DVP dhe më pas dilet në një konkluzion. Kjo e kamerave është vetëm një nga veprimtaritë e cila po ndërmerret nga Policia e Shtetit. Ajo çfarë ju shikoni, është vetëm dokumentimi, pasi janë dokumentuar prej kohësh këto elementë…

Blendi Fevziu: Kush i kishte vendosur këto kamera, Lamallari?

Besfort Lamallari: Ato janë si subjekte të cilat kanë shkelur ligjin, mbi vendosjen e kamerave në masën e shtresës së sigurisë apo edhe nuk kanë marrë vërtetimin e sigurisë, apo nuk kanë bërë regjistrimin në polici, por edhe subjektet gjithashtu me precedentë të theksuar kriminalë./tvklan.al