Pse rreth 23% e banesave të blera në Tiranë janë bosh?

23:14 16/01/2023

Pano Soko deklaroi sot në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan se rreth 23% e banesave të blera në Tiranë rezultojnë bosh.

Soko tha se këto statistika janë publikuar nga vetë Bashkia e Tiranës. Ai shtoi se nuk bëhet fjalë për banesa që blihen për hall por që shërbejnë sipas tij si “parkingje të parave të pista”.





Pano Soko: Të sqaroj dy gjëra, kredia në vetvete, këstin e ka të bazuar në të ardhurat që ke. Ajo shtëpia 60 metra që unë mora për referencë, me interesin e sotëm banka nuk të pranon sepse duhet infinit kohë për ta paguar. Për shkak se interesat janë të larta, banka nuk të qas te dera. Një individ sot me pagë mesatare nuk e pranojnë te dera e bankës me interes 8%, 10%. Të gjithë këta që kanë blerë shtëpi në Tiranë janë ata që parkojnë para. Sipas një raporti që ka publikuar vetë Bashki e Tiranës janë rreth 23% e apartamenteve që janë bosh, janë të shitura.

Dritan Shakohoxha: Absolutisht jo, s’është e vërtetë.

Pano Soko: Tirana urbane 25% janë bosh, Baldushku…

Dritan Shakohoxha: Ça do me thënë bosh, është investim…

Pano Soko: Në Bërzhitë janë 20%, në Dajt 39%.

Blendi Fevziu: Pse e blen dhe e mban bosh?

Pano Soko: Sepse bëhen fjalë për shtëpi të treta, të katërta sepse janë blerë me para të pista

Shtëpitë në Tiranë kanë filluar të përdoren si parkingje të parave të pista. Nuk është halli i parkimit të parave por po rritet çmimi për këta të rinj të cilët nuk martohen e nuk bëjnë fëmijë./tvklan.al