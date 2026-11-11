Një shqiptare në Kanada ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale me një video humoristike, ku thotë se u martua me një pakistanez vetëm që të mund të vishte fustanet tradicionale të vendit të tij. Por pas kësaj batute fshihet një histori dashurie që nisi mes dy vendeve dhe dy njerëzve që kishin kaluar martesa të vështira.
Figela Konini dhe bashkëshorti i saj, Mohamad Khan, ishin të ftuar këtë të mërkurë, më 11 nëntor në një lidhje direkte nga Kanadaja në emisionin “Rudina”, ku rrëfyen historinë e tyre.
“U martova me pakistanez vetëm për të veshur këto fustanet e bukura që veshin këta. Se përndryshe se merrja jo”, thotë Figela në videon që ka publikuar. Megjithatë ajo pohoi se ishte vetëm një batutë, pasi ajo pohoi që është “e fiksuar” pas fustaneve pakistaneze.
Figela tregoi se njohja me Mohamadin ndodhi përmes një kolegu të saj të punës dhe fakti që ai është mysliman ishte një tjetër arsye që e bëri atë të vendoste të ishin bashkë duke qenë se ajo kishte kthyer edhe besimin e saj nga ortodoks në mysliman.
Ajo gjithashtu rrëfeu se njohja me të ndodhi pasi kishte humbur besimin në dashuri pas një ndarje të mëhershme që kishte pasur me partnerin e saj shqiptar.
“Për mua nuk ka vlerë një martesë që ka tradhti, dhunë në familje dhe gënjeshtra, sepse në qoftë se këto të treja ekzistojnë atëherë nuk ka domethënie një martesë. Kur këto tre gjëra u shfaqën, për mua ishte fundi i asaj martese. Dhe ishte shumë e vështirë që unë t’i besoja një njeriu tjetër, por e dija dhe isha e bindur që nuk doja që të martohesha me një shqiptar.”
Ndërsa Mohamad po rriste i vetëm dy vajzat e tij, 2 dhe 3 vjeçe, dhe mendonte se do ta kishte të vështirë të gjente një partnere që do të pranonte këtë përgjegjësi.
“Fëmijët kanë qenë gjithmonë me mua. Unë i kam rritur që kur kanë lindur. Mendoja se do ta kisha të vështirë të gjeja dikë tjetër, sidomos sepse isha unë ai që kujdesej për fëmijët dhe përgjegjësitë e tyre. Kur e takova Figelën, pashë se si fëmijët u lidhën me të. Nuk kaloi shumë kohë dhe u bënë mikesha të mira. Kjo më bëri të kuptoj se çfarë njeriu është Figela. Ajo ka një zemër të mirë”, tregoi ai.
Dasma e tyre ishte realizuar sipas traditave dhe veshjeve pakistaneze, duke plotësuar edhe dëshirën e Figelës për të mbajtur fustane me motive pakistaneze. Ajo pohoi se ka shumë dëshirë të vizitojë Pakistanin por bashkëshorti i saj nuk bie dakord.
“Unë kam shumë dëshirë, por bashkëshorti nuk do. Sepse nuk është aq e thjeshtë, sidomos tani nuk është… ka shumë krim edhe gjëra të tjera dhe nuk do që të shkojë. Sepse thotë “Siguria e familjes është më e rëndësishme se sa fustanet e ty, kështu që bliji online”, pohoi ajo, duke cilësuar se fustanet e prodhuara në Pakistan janë më cilësoret.
/tvklan.al