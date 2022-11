Pse zgjodhën të kandidojnë për Bashkinë e Tiranës? Këlliçi, Bogdani dhe Alimehmeti tregojnë arsyet në “Opinion”

21:40 03/11/2022

Gerti Bogdani, Ilir Alimehmeti dhe Belind Këlliçi janë 3 nga emrat e Partisë Demokratike që kanë prezantuar kandidaturën për të hyrë në primaret e PD-së për Bashkinë e Tiranës në kuadër të zgjdhjeve lokale të 14 Majit 2023.

Të ftuar në studion e “Opinion” në Tv Klan ata kanë shprehur pse kanë zgjedhur që të kandidojnë në primaret e Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës dhe çfarë ato synojnë të i sjellin kryeqytetit.

Gerti Bogdani: Besoj se Tirana ka nevojë për ndryshim dhe ka ardhur koha për një ndryshim modeli në qasje. Duke shkuar përtej votës së PD-së, besoj se bashkoj, frymëzoj demokratët në një fitore të Bashkisë Tiranë vitin e ardhshëm. Unë kam vite që punoj me demokratët dhe në garat që kam pasur më parë i kam dhënë provat. Besoj se për të marrë Tiranën duhet të jenë të bashkuar qytetarët për të krijuar sinergji dhe për zgjidhur hallet e përditshme të qytetarëve.

Ilir Alimehmeti: Vjen si rrjedhojë e një ndjenje dhimbje. Ka një dhimbje, sa herë kalon nëpër qytet, çdo qytetar. I mungon një administrim siç duhet qytetit, një administrim i thjeshtë. Kemi nevojë për një administrator të qytetit, bën shërbimin për komunitetin e vendit, ka një ekip ekspertësh. Një shërbyes dhe një administrator për të bërë detyrën që i takon atij pozicioni. Familjarisht jemi të lidhur me PD. Prindërit e mi janë të lidhur me PD. Unë kam qenë në disa fushata, bindjet janë të djathta në konceptin e diskutimit. Ky është një moment për t’u marrë me problemet që na prekin të gjithëve.

Belind Këlliçi: Ky moment është historik. Çrrënjosja e modelit Veliaj është një moment historik. Kam një rekord publik të opozitarizmit, denoncimi i inceneratorit të Tiranës, në punën time në Komisioni Hetimor, në mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, kam qenë një nga zërat më vokal të një Tiranë që çdo ditë e më shumë bëhet e pajetueshme. Gjithçka duhet lënë mënjanë. Unë hyj i bindur se kam një rekord të sprovuar, vitin e kaluar jam zgjedhur deputet me 11 mijë e 601 vota në qarkun e Tiranës. Edhe vitin e kalaur i kam dhënë provat e mija, di ta mbroj votën, përfaqësoj zonën më të varfër të Kombinatit dhe di dimensionin e problemeve që ka qyteti i Tiranës./tvklan.al