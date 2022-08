PSG dhe Marseille në rrezik

22:46 20/08/2022

UEFA ka gati sanksione për Fair Play financiar

PSG dhe Marseille janë vënë nën shënjestrën e UEFA-s sa i takon respektimit të rregullave të Fair Play Financiar. Për dy klubet parashikohen sanksione ekonomike nëse nuk kthehen brenda kufijve të përcaktuar në rregullore.

Dosjet e klubeve franceze nuk bindën zyrtarët e UEFA-s, prandaj ka ardhur vendimi për të vazhduar me një marrëveshje zgjidhjeje, e cila parashikon mekanizma për Fair Play financiar.

Nëse klubet e refuzojnë këtë marrëveshje atëherë do të duhet të përballen me dënime më të rënda. PSG nuk është dakord me analizat financiare të ekspertëve të UEFA-s, çështja komplikohet pasi skuadra pariziene kërcënohet me penalizime sportive në garat europiane.

