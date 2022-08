PSG fiton sërish me 5 gola

Shpërndaje







21:00 14/08/2022

Renato Sanchez debuton me gol, shënojnë Mbappe e Neymar

Rekordet e Pari Së Zhërme sa vijnë e shtohen. Kampionët e Francës nuk janë dehur nga sukseset e fundit, teksa zgjatën në 23 numrin e ndeshjeve pa humbje në shtëpinë e tyre.

Preja e radhës për skuadrën e trajnerit Galtjer ishte Montpelier, kundërshtarë ndaj të cilit nuk hasën aspak vështirësi, duke triumfuar me shifrat e thella 5-2.

Përballja e “Parc des Princes” pritej me mjaft optimizëm nga tifozët, që shihnin në fushë Kylian Mbappe të rikthyer nga dëmtimi. Francezi shpërdoroi një mundësi të artë për të shënuar, pasi penalltia e tij u ndal në mënyrë fenomenale nga portieri mik.

Omlin në fakt ishte fantastik në dy momente duke ndalur edhe Lionel Messi. Këmbëngulja e PSG-së solli edhe golin e avantazhit për kampionët, që detyruan Sako për të gabuar koordinatat e shkaktuar autogol.

Gol që rriti presionin në portën e Montpelie, e cila më pas shkaktoi penallti dhe nga 11 metra larg, Neymar dërgoi PSG drejt dhomave të zhveshjeve me avantazhin 2-0. Në fillimin e fraksionit të dytë ishte sërish brazilianin ai që realizoi me një planzhon të bukur me kokë.

Montpelie u përpoq të reagojë, dhe në fakt ia doli me autor Kazri. Tuniziani realizoi golin për 3-1, përpara se skenën t’ia linte Kylian Mbappe, që regjistroi emrin në listën e golashënuesve te goli i 4-1. Debutim ëndërrash për Renato Sançez, i cili pak sekonda në fushë dhe kompletoi manitan e PSG-së.

Prekjen e parë të topit, portugezi e dërgoi në rrjetë, duke hipotekuar fitoren e PSG-së, dhe bërë të pavlefshëm golin e Tato në fund, që vlejti thjeshtë për statistikë.

Klan News