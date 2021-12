PSG i detyruar të shesë këtë Janar

Shpërndaje







21:00 26/12/2021

L’equipe: Duhet të arkëtojë 100 mln Euro

Mediat franceze raportojnë se defiçiti financiar i PSG kap shifrën e 200 milionë Eurove. Sipas mediave franceze, kjo shumë do të detyronte klubin, të shësë futbollistë në vlerën e 50% të këtij defiçiti gjatë 6 muajve të ardhshëm.

Ndër emrat që shfaqen si më të mundshëm për t’u shitur janë Rafinha, Kehrer, Icardi, Kurzaëa dhe Sergio Rico. PSG duhet të krijojë të ardhura prej të paktën 100 milionë në shitje në muajin Janar.

Në mediat franceze kanë nisur spekulimet. Thuhet se PSG do të kontaktojë Real Madridin për të lehtësuar kalimin në Spanjë të Mbappe që këtë Janar. Ky do të ishte një injeksion parash i nevojshëm për francezët dhe sportiv për Real Madridin që do të përballej në Kupën e Mbretit dhe në Champions me një një superlojtar në formacion.

Klan News