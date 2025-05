Paris Saint-Germain ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës së Kampionëve, ku do të përballet me Interin. Skuadra franceze eliminoi Arsenalin me rezultat të përgjithshëm 3-1, pas fitores 2-1 në ndeshjen e kthimit të zhvilluar në Paris.

Fabian Ruiz zhbllokoi rezultatin në minutën e 28-të me një goditje të saktë nga distanca. Në pjesën e dytë, Vitinha humbi një penallti në minutën e 69-të, por PSG dyfishoi shifrat vetëm dy minuta më pas me golin e Achraf Hakimit. Arsenali reagoi me një gol nga Bukayo Saka në minutën e 76-të, por nuk ndikoi në fatin e kualifikimit.

Me këtë rezultat, PSG-ja arrin në finalen e parë që prej vitit 2020, ku këtë herë do të kërkojë triumfin historik.

Inter-PSG do të luhet më 31 Maj, në stadiumin “Allianz Arena” në Mynih. /tvklan.al