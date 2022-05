PSG nxjerr në shitje Neymar, kërkohet ofertë bindëse

22:20 25/05/2022

Konfirmimi i Kylian Mbappe te Paris Saint-Germain pritet të sjellë zhvillime të rëndësishme te kampionët e Francës. Sipas asaj që shkruan “L’ Equippe”, firma e francezit me një kontratë multimilionere deri në Qershor 2025 mund të vendosë në dyshim qëndrimin e Neymar.

“Mbappe nuk është kundër shitjes së Neymar”, shkruan gazeta sportive franceze që përmend edhe pagën prej 43 milionë Euro bruto të brazilianit.

Kontrata e Neymar është e vlefshme edhe për sezonin e ardhshëm dhe nëse do të vijojë të mbajë veshur fanellën e Parisit do t’i kushtojë klubit 50 milionë Euro për vitin e fundit. Me pak fjalë nëse vjen një ofertë bindëse do ta lejonte sulmuesin brazilian të largohej. Në rast se kjo nuk ndodh prej Janarit, Neymar është i lirë të bisedojë me çdo klub që interesohet.

