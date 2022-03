PSG përmbyset nga Real

Shpërndaje







23:42 09/03/2022

Madrilenët kualifikohen në çerekfinalet e Champions

Real Madrid kaloi në çerekfinalet e Çempions Ligës. Skuadra spanjolle fitoi 3 – 1 me përmbysje me Pari Sen Zhërme në sfidën e zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës në stadiumin “Santiago Bernabeu”. Pas golit të Mbape në pjesën e parë Benzema ktheu situatën duke realizuat 3 herë. Mançester Siti shkoi më tej edhe pse barazoi pa 0 – 0 me Sporting në Lisbonë. Takimi i parë i luajtur në Angli ishte mbyllur me fitoren 5 – 0 të ekipit të Guardiolës.

Tv Klan