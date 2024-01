PSV Eindhoven me ritme të çmendura, holandezët fitojnë 17 takimet e para

22:40 14/01/2024

Me 51 pikë pas 17 javësh, PSV Eindhoven është skuadra e vetme në Europë me pikë të plota. Skuadra e Peter Bosz është padyshim ekipi që po bën mirë në kontinentin e vjetër, me shifrat që flasin totalisht në favorin e tyre. PSV ka marrë vetëm fitore deri më tani, diçka që nuk e kishte bërë që prej sezonit 1987-1988 kur në pankinë ishte Guus Hiddink. Ai ekip ku në përbërje kishte edhe legjendën Ronald Koeman fitoi 17 takimet e para, gjithsesi ia vlejti për të fituar kampionatin dhe Ligën e Kampionëve.



Nën drejtimin e Bosz, ata kanë shënuar deri më tani 59 gola dhe pësuar 7, me një mesatare prej 3.47 realizim për ndeshje. Shifrat e PSV janë mbresëlënëse, pasi katër lojtarë kanë bërë diferencën në fushë këtë sezon. Diferenca është nga kapiteni Luuk de Jong, me 17 gola dhe 7 asistime këtë sezon. Ndërsa lojtari që ka shpërthyer është 21-vjeçari Bakayoko, i ardhur nga akademia e skuadrës holandeze dhe ka bindur me 4 gola e 9 asistime. Tashmë edhe pse me gjysmën e takimeve të zhvilluara, titulli kampion do të jetë një formalitet, pasi distanca me ndjekësit është plot 13 pikë.

