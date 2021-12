Publikimi i pagave ndërhyrje nga brenda, Rama shpjegon përse

13:12 23/12/2021

Në konferencën për shtyp krah drejtores së AKSHI-t, Kryeministri Edi Rama tha se publikimi i databazës me të dhënat mbi pagat, sipas analizave paraprake rezulton se ka ardhur nga ndërhyrja nga brenda në sistem, nga individë. Duke qenë një sistem pune, kryeministri tha se ai është i hapur për ata të cilët punojnë me të. Përdorimin e këtij sistemi për të publikuar të dhënat e pagave të qytetarëve Rama e cilësoi kriminal, dhe kërkoi hetim të thellë të gjithë inspektorëve që kanë akseses më këtë sistem.

“Analizat paraprake tregojnë që eventualiteti i një sulmi kibernetik është minimal, për të mos thënë 0, sepse nuk mund të përjashtojmë asnjëherë deri në fund. Dhe eventualiteti i një ndërhyrje nga brenda në sistem përmes individësh është shumë i lartë. Ndërkohë që përforcimi i mureve mbrojtjëse të këtyre sistemeve vazhdon në mënyrë sistematike në këtë rast është jashtëzakonisht e rëndësishme, që të bëhet një hetim i thellë, me ekspertë të fushës dhe të thirren dhe të pyeten e të merren në hetim të gjithë inspektorët që kanë aksese në sistem, sepse ky është një sistem i hapur, është një sistem pune, për ata që e aksesojnë. Duke qenë se është i ndërtuar në formë të tillë që le gjurmë çdo ndërhyeje dhe nuk dallojnë gjurmë në sistem, atëherë mundësi e infiltrimit dhe e shfrytëzimit kriminal të sistemit përmes veprimeve mekanike është shumë e lartë. Që do të thotë se këtu kemi të bëjmë me faktorin njerëzor. Duke qenë se është një sistem relativisht i vjetër ky ekspozim është më i lartë”.

Sa i përket AKSHI-t, Rama tha se kjo agjenci përballët çdo ditë me sulme kibernetike dhe se po punohet për të përforcuar më tej sistemin e mbrojtjes.

“Ne jemi të ekspozuar, si të gjithë ndaj sulmeve kibernetike. Dhe AKSHI që është një institucion që funksionon me 3 shtylla, programimin, kërkimin shkencor, mbrojtjen kibernetik është pjesë e punës së AKSHI-t, përballet rregullisht, në mënyrë të përjavshme, për të mos thënë të përditshme me sulme kibernetik, që nuk bëhen publike, por që janë të gjitha të protokolluara. Për të forcuar sistemin tonë të mbrojtjes ne po punojmë në bazë të marrëveshjes me qeverinë amerikane të Tetorit për të përfshirë në këtë sistem, një prej forcave më të mëdha të ekselencën së mbrojtjes kibernetike General Johns, dhe që është përfshirë aktualisht në mbrojtjen tonë të OST-së dhe KESH-it. Nga momenti që jemi përfshirë e deri më sot, ne jemi të lumtur me performancën dhe me rezistencën e jashtëzakonshme të sistemeve dixhitale të këtyre dy kompanive, shumë të ekspozuara karshi sulmeve kibernerike”./tvklan.al