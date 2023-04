Publikohen më 1 Maj tarifat e reja Roaming

16:01 03/04/2023

Në datën 1 Maj do të bëhen publike tarifat e reduktuara Roaming sipas marrëveshjes së nënshkruar me BE dhe Ballkanit Perëndimor, ndërsa nga Tetori i këtij viti do të nisë aplikimi i tyre.

Në Këshillin e Intergimit Europian, Sekretarja e Përgjithshëm e Këshillit Rajonal të bashkëpunimit foli dhe për marrëveshjet që pritet të zbatohen si pjesë e Procesit të Berlinit, samiti i radhës i të cilit do të mbahet në Tiranë në 16 Tetor.

E ftuar për të raportuar për të gjitha projektet që Shqipëria ka si pjesë e nismave rajonale, por dhe reformave që kërkohen si pjesë e anëtarësimit në BE, Ministrja e Energjetikës foli për nisjen nga puna të bursës shqiptare energjetike dhe se në 11 Prillit do të zhvillohet ankandi i parë.

Balluku lajmëron se në Qershor pritet që Komisioni Europian të publikojë njohjen e Korridorit 8 në rrjetin e korridorit Ten-T, transportit europian, çka do të thotë se Shqipëria do të ketë akses në financimin e projekteve në infrastrukturën rrugore dhe atë hekurudhore nga fondet e BE.

