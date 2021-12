Publikohen pamjet e vrasjes së 29-vjeçarit

12:50 14/12/2021

Ngjarja pas një konflikti banal, mister autori

Sherri se kush e kishte radhën për të paguar në një supermarket i ka kushtuar jetën një të riu në kryeqytet.

Tv Klan ka siguruar pamjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë të momentit kur 29-vjeçari Jurgen Duka (Mëziri) bashkë me një shokun e tij me iniciale O.D. konfliktohen me një person tjetër ende të paidentifikuar 20 minuta pas mesnatës së të hënës në një supermarket në rrugën “Irfan Tomini” në Tiranë. Gjithçka nisi në momentin e pagesës dhe siç duket nga pamjet, autori fut dorën në çantën që kishte përpara ku mbante pistoletën.

Më pas të rinjtë përplasen me grushte dhe personi ende i paidentifikuar ka qëlluar me një plumb 29-vjeçarin. Ai shkoi i plagosur në gjendje të rëndë në spital ku më pas ka ndërruar jetë, pasi siç mësohet, plumbi e kishte prekur në zemër. Policia ka marrë në pyetje disa persona në lidhje me krimin ndërsa mësohet se të rinjtë kanë qenë të dehur. Viktima nuk është i panjohur për drejtësinë pasi rezulton me disa precedent të mëparshëm penalë.

Në vitet 2013-2014 është proceduar për veprat penale mashtrim dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. U dënua në 2016-ën për “Falsifikimi i monedhave” me 8 muaj burg. Në 2017-ën u dënua sërish me 4 muaj burg për veprat penale “Heqja e paligjshme e lirisë” dhe “Përndjekje”.

