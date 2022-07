Publikohen pamjet e vrasjes së ish-policit

Shpërndaje







23:54 20/07/2022

Xhelal Reçi u qëllua nga 2 ende persona të paidentifikuar

Ishte ora 7 e 10 minuta e mëngjesit të së hënës së 1 nëntorit të vitit të kaluar kur 60-vjeçari Xhelal Reçi doli nga makina në qendër të qytetit të Laçit për hapur si zakonisht lokalin e tij.

Menjëherë pas ish-efektivit të policisë mbërrin me shpejtësi një makinë tip Toyota me targa italiane. Ajo bën pak pas dhe menjëherë nga dyert e pasme zbresin 2 persona të me rroba sportive dhe me kapuçë. Njëri hap zjarr me një pistoletë ndërsa tjetri me kallashnikov.

Edhe pse tentoi të largohet, Reçi nuk mundi t’u shpëtojë plumbave dhe humbi jetën në vend për shkak të plagëve të marra. Siç duket edhe në pamje gjithçka ndodhur në pak sekonda.

Automjeti që dyshohet se përdorën autorët u gjet e djegur pas krimit në afërsi të urës së vjetër të Matit. Ekzekutimi mafioz ngriti në këmbë forcat e policisë të cilat ngritën postblloqe të shumta dhe u angazhuan në kapjen e autorëve. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 8 muaj ende nuk ka asnjë të ndaluar për ngjarjen.

Viktima konsiderohej si person pa probleme dhe pas lënies së uniformës së policisë ishte marrë me biznes. Pista që u hetua në atë kohë ishin konfliktet e djalit të viktimës që i kishte shpëtuar një atentati.

Tv Klan