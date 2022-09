Publikohet biografia Axl Rose

23:22 27/09/2022

Fansat e Guns N ‘Roses më në fund mund të kenë në duar një libër tashmë për kreun e grupit legjendar Axl Rose.

Libri është shkruar nga shkrimtari Ken Paisli dhe pritet të dalë më 28 Shtator. Mbi treqind faqe i kushtohen jetës së frontmen-it dhe grupit, bazuar në zërat e protagonistëve.

Libri biografik do të hulumtojë detaje nga jeta private nisur nga akuzat për ngacmime seksuale e deri tek problemet me ligjin. Jo vetëm kaq, por një pjesë e rëndësishme e librit pritet t’i dedikohet edhe karrierës muzikore dhe sukseset e tyre.

Kujtojmë se disa nga hitet e grupit legjendar janë Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child o’ Mine, Patience, Live and Let Die, November Rain, Knockin’ on Heaven’s Door, Don’t Cry, dhe Civil War.

Guns N ‘Roses bëri debutimin e tyre në MTV në 1987 me “Welcome to the Jungle”, por ishte “Sweet Child O’ Mine” që bëri që grupi të shpërthente në popullaritet. Kjo shënon dhe momentin e dytë që grupi hyn në histori pas këngës “November Rain”.

Klan News