Publikohet lista e Kombëtares së Femrave

22:40 21/08/2022

Kombëtarja e Femrave do të grumbullohet në mesjavë për të nisur përgatitjet për dy ndeshjet zyrtare të vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2023. Sfida e parë e kuqezezave do të jetë më 1 shator ndaj Polonisë e do të luhet në stadiumin “Elbasan Arena”.

Më pas, ekipi i drejtuar nga trajneri Armir Grima, do të udhëtojnë drejt Norvegjisë për ndeshjen përmbyllëse të kualifikueseve më 6 shtator. Tekniku Grima ka shpallur listën me emrat e 20 futbollisteve të ftuara për këto dy ndeshje, ndërsa grumbullimi do të nisë më datë 24 gusht.

Me ekipin do të jenë në stërvitje edhe dy futbollistet, Fortesa Berisha dhe Vesa Paqarizi, të cilat janë në procesin e marrjes së nënshtetësisë shqiptare. Stafi teknik ka menduar t’i afrojë që tani lojtaret për t’u ambientuar me grupin.

Kombëtarja shqiptare bën pjesë në Grupin F dhe aktualisht renditet në vend e katërt me 10 pikë të grumbulluara pas 8 ndeshjesh, e dukë lënë pas Kosovën e Armeninë. Grupi kryesohet nga Norvegjia me 22 pikë e ndjekur nga Belgjika dhe Polonia, respektivisht në vendin e dytë dhe të tretë.

