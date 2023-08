Publikohet për pak ditë biografia e Amy Winehouse: Ajo ishte një fëmijë normal…

17:15 21/08/2023

Kanë kaluar 12 vjet nga vdekja e Amy Winehouse, por të dyja këngët me zërin e saj mahnitës, si hitet “Rehab”, “Back to Black“, “Tears Dry on Their Own “, si dhe modeli ikonik i flokëve të saj kombinuar me eyeliner-in janë ende në jetë!

Më 29 Gusht do të publikohet biografia e këngëtares me titullin “Amy Winehouese: In her words”, datë që përkon me ditën kur ajo do të mbushte 40-vjeç nëse do të ishte gjallë.

Për herë të parë në këtë libër do të ekspozohen shënimet personale të saj, poezitë dhe pjesë nga ditari i saj, bashkë me shumë foto që fansat nuk i kanë parë. Kjo biografi vjen si vepër e familjes së saj, më së shumti babait Mitch Winehouse me të cilin thuhej se kishin pasur raporte të tensionuara.

Mitch tha më herët për “People” se njerëzit gjithnjë kanë dashur Amy-n e vërtetë.

“Ajo ishte një fëmijë i thkeshtë hebre që jetoi në Londrën veriore. Bëri kursin e aktrimit, e donte shumë gjyshen dhe gjithë pjestarët e familjes, sidomos të vëllain”, tha ai.

Sipas mediave të huaja, të ardhurat nga shitjet e librit do t’i shkojnë fondacionit që familja e saj krijoi në kujtim të saj, “Fondacioni Amy Winehouse” me qëllim informimin e të rinjve për rreziqet e drogës dhe alkoolit dhe mbështetjen e atyre që janë të varur prej tyre.

“Për Amy-n, këngët vinin natyrshëm. Ajo sikur kishte një dritë në trurin e saj që e bëntë të kompozonte këngë fantastike, apo edhe albume”, thotë i ati.

Mitch thotë ndër të tjera se kur e pyeste Amy-n si i shkoi ato këngë ajo vetëm i qeshte duke thënë: Hajde babi, të gjithë e bëjnë këtë!

Siç e përshkruan ai, Amy ishte modeste dhe shumë inteligjente! Por me gjithë këngët që la pas, Amy do jetojë përgjithmonë./tvklan.al