Publikohet skeda e një bashkëpunëtori të ish-Sigurimit të Shtetit

21:52 08/09/2022

Ilir Meta është akuzuar nga mazhoranca socialiste si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit dhe për këtë arsye kërkojnë ndryshimin e ligjit për pengimin në politikë dhe funksione shtetërore të ish-sigurimsave.

Petrit Vasili, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, i konsideroi inskenime pretendimet se politikani i lartë me iniciale I.M. në dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit është Ilir Meta.

Vasili nxorri në studion e Opinion edhe skedën e një bashkëpunëtori të ish-Sigurimit të Shtetit.

Petrit Vasili: Kjo është skeda, shikoni të dhënat që ka, ka emër, mbiemër, emër babai, emër nëne, pseudonim. Të gjitha që përfaqësojnë gjeneralitetet.

Blendi Fevziu: Kjo është skeda e një bashkëpunëtori?

Petrit Vasili: Po e një bashkëpunëtori.

Blendi Fevziu: Pra i ka të gjitha gjeneralitetet.

Petrit Vasili: Këtu është vetëm për të konkretizuar, këta kanë sajuar një dokument tjetër, një dokument i manipuluar gjoja i sigurimit, i cili thotë se me teknikë operativë.

Blendi Fevziu: Nga informacioni i teknikës operative, del se objekti Filip Talo i shprehet denoncuesit Ilir Metaj.

Petrit Vasili: Pra ata kanë folur dhe dikush i ka dëgjuar, kurse në materialin tjetër.

Blendi Fevziu: Pra ky ka folur me ilir Metën dhe përgjuesi ka qenë një i tretë?

Petrit Vasili: Jo, thonë këta që kanë sajuar dokumentin, jo e vërteta, e vërteta është këtu ku ai thotë, unë kam folur vetëm me ilir Muratin për t’u arratisur nga Saranda, ndërsa te ky thotë kam folur me ushtarin e Sarandës Ilir Meta, kur nuk ka folur fare.

Blendi Fevziu: Po, ec me tjetrën.

Petrit Vasili: Tjetra është një dokument tjetër, është një material i cili pohon…

Blendi Fevziu: Çfarë është ky material?

Petrit Vasili: Ky material është kërkesa për të bërë korrigjime, nga vetë F.T.

Blendi Fevziu: Bërë tani?

Petrit Vasili: Po.

Blendi Fevziu: Pas 32 vjetësh.

Petrit Vasili: Ku thotë, pasi jam njohur me të dhënat e dosjes sime, rikonfirmoj edhe njëherë 100% deklarimet e mia të datës 09.03.1990, ku përpara organeve të Sigurimit të Shtetit, ku me shkrim dhe firmosje kam deklaruar, se për largimin jashtë shtetit kam biseduar vetëm me dy shokët e mi I.M. dhe A.Z., shokët e konviktit./tvklan.al