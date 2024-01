Publikohet traileri i filmit biografik, “Back to Black”

18:43 11/01/2024

Mbi jetën dhe karrierën muzikore të Amy Winehouse

Është publikuar gjatë kësaj të enjte nga Studiocanal dhe Monumentaal Picturess traileri dhe posteri i parë për filmin e ardhshëm biografik të Amy Winehouse “Back to Black”.

I shkruar nga Matt Greenhalgh dhe me regji nga regjisori i filmit “Fifty Shades of Grey”, Sam Taylor-Johnson, filmi me metrazh të gjatë tregon jetën dhe karrierën në muzikë të fitueses gjashtë herë të çmimit Grammy, e cila u nga jeta si pasojë e varësisë nga alkooli në shtëpinë e saj në veri të Londrës më 23 korrik të 2011.

Winehouse, e cila luftoi me problemet e alkoolit dhe drogës gjatë pjesës më të madhe të karrierës së saj, ishte 27 vjeç.

Në trailer shfaqet aktorja britanike Marisa Abela të transformuar në këngëtaren e famshme. Sipas një deklarate nga kompanitë filmike Abela regjistroi dhe performoi shumë nga këngët hit të Winehouse në film.“Back to Black” do të shfaqet në kinematë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë më 12 prill.

