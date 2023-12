Publikohet traileri i videolojës GTA 6

18:09 05/12/2023

Fansat e lojës, duhet të presin deri në vitin 2025 për të luajtur

Kanë kaluar 10 vjet nga publikimi i fundit Grand Theft Auto dhe tashmë është publikuar traileri i videolojës hit “Grand Theft Auto 6” ose GTA 6.

Traileri i parë i “GTA 6” na prezanton me dy protagonistët: Jason dhe Lucia. Të dy do të formojnë një çift të tipit “Bonnie & Clyde” dhe do të shkatërrojnë një Vice City që duket më i madh dhe më i gjallë se kurrë me plazhe të mrekullueshme.

Nga publikimi i trailerit në internet, Gta 6 ka marrë plot 1.9 milionë pëlqime nga 151 milionë shikime. Fansave të lojës i duhet të presin deri në vitin 2025 për të luajtur.

Klan News