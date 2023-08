Publikohet video e vrasjes në Prishtinë

Shpërndaje







22:30 06/08/2023

Prokuroria: Autorët me precedentë penalë, ministri Sveçla krijon task-force

Mediat kosovare kanë publikuar momentin e vrasjes brenda lokalit “Bon Vivant”, të Kastriot Ramadanit. Kamerat e sigurisë kanë filmuar të gjithë skenën e ngjarjes të konfliktit mes dy grupeve në lokalin e mbushur plot, në qendër të Prishtinës.

Mediat kosovare bënë të ditur se gjithçka nisi pas një ftese për t’u bashkuar në një tavolinë mes dy grupeve. Hysi Geci, pjesëtar i FSK-së, ndodhej nën shoqërinë e Dukagjin Nikollajt, i njohur me nofkën “Duka” dhe Kastriot Ramadanit që mbeti i vrarë. Ata kanë ftuar Andi Pajazitin, i njohur me nofkën “italiani” në tavolinën e tyre. Për shkak të një konflikti të mëparshëm ata e sulmuan “italianin” me një shishe birre. Pas kësaj grupet nxorën armët dhe gjuajtën në drejtim të njëri-tjetrit.

Disa nga personat që u përfshinë në sherrin e përgjakshëm sipas prokurorisë rezultojnë se janë me të kaluar kriminale.

“Është konstatuar se nga arma e zjarrit kanë rezultuar të plagosur 7 persona, ku njëri nga ta si pasojë nga plagët e marra ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës. Ndërsa 13 persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore nga gërvishtjet e xhamave apo nga sendet etjera. Të gjithë kanë kërkuar ndihmë mjekësore”, tha prokuroria.

Kjo prokurori jep detaje dhe mbi hetimet e kryera, ku i dyshuari kryesor i ndodhur në arrati, është Dukagjin Nikollaj, i njohur si Duka, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge nga FBI që në vitin 2016.

Policia e Kosovës ka lëshuar urdhër arresti për personat e tjerë Andi Pajaziti, i njohur me pseudonimin italiani, i plagosur dhe po kurohet në spital, si dhe Hysni Geci dhe Gëzim Zakuti.

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla duke iu referuar kësaj ngjarjeje tha se vrasja erdhi nga dora e kriminelëve të cilët për arsye të dështimeve të drejtësisë kanë qenë të lirë.Ministria e Brendshme në kuadër të strategjisë kundër krimit të organizuar do të iniciojë themelimin e një task-force për hetimin e thellë, jo vetëm të këtij rasti, por edhe të rasteve të tjera të ngjashme.

Klan News