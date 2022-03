Publikohet video kur ushtria ruse rrëmben kryebashkiakun ukrainas

23:47 11/03/2022

Nëpër mediat sociale po qarkullon një video ku pretendohet se është momenti kur forcat ruse rrëmbejnë kryebashkiakun e Melitopolit në Ukrainë.

Sipas kësaj video, kryebashkiaku Ivan Federov është tërhequr zvarrë nga një ndërtesë.

BBC raporton se ka verifikuar videon dhe rezulton që këto pamje të jenë filmuar nga kamerat e sigurisë në sheshin qendror të qytetit Melitopol.

Megjithatë, BBC sqaron se nuk ka mundur të verifikojë nëse personi që rrëmbehet është kryebashkiaku i Melitopolit.

Nga ana tjetër, Rusia nuk i ka komentuar akoma këto pretendime apo akuza, të cilat Ministria e Jashtme e Ukrainës i konsideron si krime lufte. /tvklan.al

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko



According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ