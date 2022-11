Pula e rritur në laborator është e sigurt për t’u ngrënë sipas Administratës së Ushqimit dhe Barnave

10:02 18/11/2022

Një produkt mishi i rritur në një laborator është përgatitur për konsum njerëzor për herë të parë.

Agjencia amerikane e sigurisë, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA), ka dhënë miratimin për pulën e kultivuar me qeliza, pasi bëri një “vlerësim të kujdesshëm”.

Është bërë në rezervuarë çeliku nga firma Upside Foods, duke përdorur qeliza të mbledhura nga kafshë të gjalla.

Ky do të mund t’u shitet konsumatorëve pas një inspektimi nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë. FDA tha se përdori të dhënat dhe informacionin e ofruar nga kompania për të marrë vendimin e saj dhe nuk kishte asnjë pyetje të mëtejshme.

Themeluesja dhe shefja ekzekutive e firmës, Uma Valeti, tha: “Ne filluam Upside në mes të një botë plot skeptikë dhe sot, ne kemi bërë histori, sipas BBC.

Upside Foods do të ketë një sërë pengesash për të hequr para se të mund të shesë produktet e saj – për shembull, objekti ku prodhohet produkti do të ketë nevojë për miratim zyrtar – por Valeti e quajti këtë gjë një moment vendimtar në historinë e ushqimit.

Disa kompani ushqimore fillestare janë përpjekur të zhvillojnë produkte të ngjashme, të cilat mund të çojnë në kursime të mëdha në emetimet e karbonit dhe ujit, si dhe në lirimin e tokës për natyrën.

Shkencëtarët thonë se presionet në planet mund të bien me më shumë se 80% me ushqime të tilla, krahasuar me dietën tipike evropiane.

Produktet e mishit të kultivuar parashikohet të marrin një pjesë më të madhe të tregut total të mishit në të ardhmen. /tvklan.al