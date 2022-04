Pula të ngordhura në bregdetin e Shëngjinit

17:00 10/04/2022

Shërbimi veterinar: I ka nxjerrë deti, s’kanë lidhje me zonën

Pula të ngordhura u konstatuan mëngjesin e së dielës në bregdetin e “Ranës së Hedhun” në Shëngjin të Lezhës. Fenomeni i pazakontë u raportua me shqetësim, mes dyshimit se ato mund të jenë pasojë e situatës me gripin e shpendëve.

Fill pas saj, shërbimi veterinar dhe Inspektorati i Mjedisit kreu kontrolle në terren, duke theksuar se situata nuk është alarmante. Ndërsa dyshimet e para lidhen me ardhjen e tyre nga dallgët e detit.

“Ne në terren nuk pamë gjë tjetër vetëm 5 pula që nuk kanë lidhje me territorin e Lezhës sidomos me fermerët e Lezhës. Kemi thirrur institucionet e tjera të bashkisë, zonave të mbrojtura meqenëse shpendët ishin të dekompozuar së bashku me specialistin morëm këto masa”.

“Realisht këtu ku janë konstatuar pulat e ngordhura nuk ka asnjë qendër banimi, asnjë shtëpi apo fermë. Ato janë të bregdetit në Ranë të Hedhun ku është edhe kufiri me Shkodrën. Pulat e ngordhura u morën dhe u futën në qeset përkatëse për t’u asgjesuar, u bë dezinfektimi i vendit, konstatojmë që zona është e pastër. Nuk kemi asnjë rast të dyshimte që ka të bëjë me gripin e shpendëve”.

Do të jenë analizat laboratorike në vijim që do përcaktojnë shkakun e ngordhjes së pulave të gjetura në bregdetin e Shëngjinit. Deri tani në qarkun e Lezhës nuk ka asnjë rast të raportuar për shpendë të ngrodhura nga gripi i shpendëve.

