Punë, para dhe dashuri, këtë javë shenjat do t'i bëjnë të gjitha

14:35 07/06/2022

Parashikimi i javës për çdo shenjë thekson qartë për secilën prej tyre se e enjtja dhe e premtja janë ditët më të favorshme. Fundjava nuk përjashton argëtimin, por nevojitet edhe pak kujdes në varësi të sferës specifike që planetet prekin për shenjat. Me hollësitë për secilën prej tyre dhe këshillat, na njeh astrologia e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Krisanthi Kallojeri.

Dashi – Një favorizim të veçantë në sferën profesionale e kryesisht financiare. Parashikohet rritje e të ardhurave dhe disa probleme që kishit do tejkalohet këtë javë. Duhet të kontrolloni stresin apo nxitimin që keni për përgjegjësitë tuaja. Deri në datën 10 Qershor mund të keni një propozim, marrëveshje financiare apo një zgjidhje të favorshme ose vend pune me të ardhura më të larta. Në fundjavë mos bëni lëvizje të mëdha, disa do jenë të fituar, disa mund të kenë humbje.

Demi – Aspektet kryesore më të rëndësishme të javës zhvillohen nën shenjën tuaj. Është momenti për të krijuar marrëdhënie dhe bashkëpunime të reja e të normalizoni situatën ekzistuese. Në të njëjtën kohë favorizoheni në sferën profesionale. Nëse jeni në kërkim të një pune, duhet të intensifikoni kërkimin, sidomos ata të lindur në 3-4 ditët e fundit të shenjës. Në përgjithësi do jenë metodikë dhe më organizativë në çfarë doni të realizoni. Përfitoni nga e premtja për të realizuar qëllimet sepse fundjava do jetë e paparashikueshme, takim i papritur, dashuri me shikim të parë, ndikon ata të lindur më 4-5 Prill.

Binjakët – Nevoja juaj kryesore është të merreni me anën psikologjike dhe të ndiheni më mirë emocionalisht. Në fillim të javës mund të keni më shumë nevojë për t’iu përkushtuar shtëpisë, diçka që ndikon pozitivisht. Forconi marrëdhëniet familjare dhe trajtoni problemet e krijuara. Të enjten dhe të premten përfitoni nga favorizimi i sferës financiare. Do i analizoni më shumë gjërat se herë të tjera dhe do keni disa ndjenja disi më të çuditshme. Javën tjetër situata qartësohet.

Gaforrja – Duhet të përqendroheni në promovimin e karrierës dhe imazhit tuaj social e profesional. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve profesionale e personale. Do keni besimin të tregoni aftësinë dhe talentin. Priten zhvillime pozitive dhe çdo lloj mosmarrëveshjeje do zgjidhet. Të lindurit në 4 ditët e fundit të shenjës, të enjten dhe të premten kanë ditë të rëndësishme për marrëdhënie financiare e personale. Të lindurit në 10-ditëshin e dytë do kenë surpriza dashurie.

Luani – Ngjarje dhe zhvillime në sferën profesionale. Në 9 dhe 10 Qershor do keni mundësi të kontaktoni nejrëzit e duhur për të realizuar projekte. Do merrni disa propozime nga e enjtja deri të shtunën dhe do vendosni për të ndryshuar punë ose drejtim. Të lindurit në datat 7-8 Gusht do kenë surpriza në fundjavë. Është momenti të ndryshoni në imazhin profesional dhe të kërkoni më shumë pavarësi.

Virgjëresha – Është javë mjaft pozitive. Përfitoni nga momenti sepse favorizoheni në planet për të ardhmen, sferën profesionale dhe keni mundësi të nxirrni talentin, potencialin dhe personalitetin tuaj. Flisni qartë, me argumente që t’ju kuptojnë dhe të binden për çfarë doni të realizoni. Në jetën personale do takoni një njeri që mund të lërë gjurmë në jetën tuaj. Të shtunën dhe të dielën do surprizoheni bukur nga një udhëtim, aventurë apo diçka për biznes. Të lindurit në datën 7-8 Shtator mund të kenë një takim me një njeri të veçantë, por sa do të zgjasë, nuk është e sigurt.

Peshorja – Në ditët e para të javës përgatisni lëvizjet tuaja. Disa mund të hasin prapaskena dhe mos lejoni stresin të ndikojë në shëndetin tuaj. Kontaktet dhe marrëdhëniet janë shumë kërkuese ndaj jush. Tregoni ëmbëlsi dhe mos u acaroni. Favorizoheni për marrëveshje, negociata, prona. Evitoni sjellje dhe veprime të nxituara të shtunën e të dielën në jetën personale e profesionale.

Akrepi – Do keni ngjarje në sferën e marrëdhënieve dhe bashkëpunime. Dëgjoni me vëmendje të tjerët se çfarë kanë për t’ju thënë dhe propozuar. Mos ngulni këmbë në tuajën, analizojini gjërat me thellësi dhe pastaj vendosni. E enjtja dhe e premtja sjellin mundësi për marrëveshje të rëndësishme në jetën tuaj. Takime të papritura, njohje të reja e të veçanta dhe për ata në një marrëdhënie, evitoni krizat. Kujdes fundjavën për shpenzimet. Kujdesuni për shëndetin.

Shigjetari – Java ju fton të përqendroheni në jetën e përditshme dhe punën tuaj. Në të do bëni disa ndryshime për shkak të kushteve të reja që janë paraqitur. Përqendrohuni në disa detaje që të jeni novatorë. Mund të lindë një marrëveshje financiare apo profesionale pozitive. Mund të shtoni ndryshime pozitive në rutinën tuaj. Jini të duruar dhe evitoni ekstremitetin.

Bricjapi – Java ka filluar pozitivisht sepse mbështet përpjekjet tuaja. Keni mundësi për të provuar gjithçka ju intereson dhe keni pranimin e njerëzve të rrethit tuaj. Do favorizoheni të enjten e të premten për çdo kontakt personal e profesional. Të shtunën e të dielën do keni një surprizë erotike.

Ujori – Këtë javë dhe veçanërisht të enjten e të premten fokusoheni më shumë në kontakte, kontrata dhe zgjidhje çështjesh financiare. Pengesat do zgjidhen dhe do bëni biseda për punë e karrierë që duhet t’i mendoni mirë para se të vendosni. Shumë të matur në lëvizje financiare, por do kaloni mirë me të dashurit e familjen tuaj.

Peshqit – Fillimi i javës i gjen të aktivizuar në jetën profesionale e sociale. Të enjten e të premten krijojnë kushte për negociata, do kenë lidhje miqësie dhe ndikime për mirë planesh e projektesh, por dhe diçka të fuqishme në jetën personale. Fundjavën shfrytëzojeni për udhëtime, dalje, takime me miqtë ku do shoqëroheni nga surprizat./tvklan.al