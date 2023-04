Punësimet, Tirana “ngel” në klasë

14:30 21/04/2023

INSTAT: 50.7% e popullatës në punë, ndryshe nga Berati me 65.7%

Sipas të dhënave të INSTAT, në tremujorin e fundit të vitit 2022 vetëm 50.7% e popullsisë së kryeqytetit në moshë pune ishte në marrëdhënie punë. Më keq se Tirana ishte Dibra, ku vetëm 48.5% e popullsisë në moshë pune punonte dhe Lezha me 44.3% e popullsisë aktive në punë.

Shifrat nga Anketa e Forcës së Punës tregojnë se vetëm gjysma e popullsisë në moshë pune në kryeqytet punon, pjesa tjetër është inaktive ose është në kërkim të një pune.

Nga ana tjetër Berati është qarku me shkallën më të lartë të punësimit, ku 65.7% e popullsisë punon, me pas vjen Korça me 65%, Gjirokastra me 64% dhe Fieri me 63%.

Ritmi vjetor i ndryshimit të punësimit për popullsinë 15 vjeç e lart, nga tremujori i katërt i vitit 2021 në tremujorin e katërt 2022, është +4%. Në terma vjetorë, punësimi u rrit me 0,5% në sektorin e industrisë, me 6,3% në sektorin e shërbimeve dhe me 3,8% në sektorin e bujqësisë.

Në rang kombëtar shkalla e punësimit për burrat e grupmoshës 15-64 vjeç është 71,8%, ndërsa për gratë është 61,4%. Në tremujorin e katërt të vitit 2022 shkalla e punësimit të të rinjve është 44,6 % sipas INSTAT. Ky tregues është rritur me 1,8 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2021.

