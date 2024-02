Punëtori pranon se e ngriti ai murin ku u gjet trupi i Sibora Gaganit

Shpërndaje







23:05 02/02/2024

Më 6 Qershor të 2023, 2 javë pas rrëfimit të Marco Romeo dhe disa inspektimeve pa sukses në apartamentin e tij, policia e gjeti trupin e Sibora Gaganit të murosur në një dhomë të apartamentit në lagjen Calvario të Torremolinos, Spanjë, ku ata kishin jetuar kur ishin çift.

Lajmi u raportua në të gjitha mediat dhe erdhi si shok për një punëtor italian, njohje e vjetër i Marco-s, që kishte jetuar në Benalmádena për më shumë se 20 vjet dhe kishte bërë punë të ndryshme, në ndërtim e mirëmbajtje.

Shtëpia në Torremolinos të Spanjës ku jetonte Sibora Gagani dhe Marco Romeo

Siç raportojnë mediat spanjolle , mbrëmjen e 7 Qershorit 2023, një ditë pasi u gjet trupi i 22-vjeçares me origjinë shqiptare, ai shkoi në stacionin e policisë për të deklaruar se kishte qenë personi i cili kishte ndërtuar murin ku u gjet trupi i saj. Ai deklaroi se këtë e kishte bërë me kërkesë të autorit të dyshuar, pa pasur dijeni se çfarë po bënte.

Sipas asaj që ai u tha oficerëve të policisë spanjolle, për herë të parë Marco-n dhe Siborën i kishte takuar teksa po rinovonte një piceri në Benalmádena. Pas këtij momenti nuk u takuan për disa kohë, derisa mori një telefonatë nga Marco për të rregulluar një furrë në restorantin ku punonte. Në 2014-n, 45-vjeçari e telefonoi sërish për të rregulluar një cisternë në tualetin e apartamentit. Sibora ishte në shtëpi, ende gjallë. Bashkëbisedimi ishte i qetë.

Më vonë, ndërtuesi mësoi se e reja ishte zhdukur. Lajmin e mori vesh nga pronarët e restorantit ku ajo punonte. Në Korrik të 2014-s ata kishin komentuar duke thënë sa vajzë e mirë ishte dhe ishin ankuar sesa e vështirë ishte të gjeje staf në verë. Një detaj i bëri përshtypje: E reja ishte larguar nga restoranti pa marrë pagesën për javët e fundit që kishte punuar.

Në foto Sibora Gagani dhe Marco Romeo

Një javë më vonë, ai mori një telefonatë nga Marco, i cili i tha se donte që t’i ndërtonte një mur në apartament dhe i duhej ndihma e tij. Ai i tha se kishte folur pronarin e godinës dhe se i kishte dhënë autorizimin për të bërë rinovime.

Ndërtuesi shkoi në shtëpinë e Marco-s për të parë vendin. Puna që duhet të bënte ishte një mur në katin e parë, ngjitur me tualetin. Kur shkoi në shtëpi, pa se bashkëkombësi i tij i kishte blerë të gjitha materialet e nevojshme për të kryer punën: tullat, rërën e çimenton.

Në atë bisedë të shkurtër, ai e pyeti Marco-n për zhdukjen e Siborës dhe ai iu përgjigj se ajo kishte shkuar në Ishujt Kanarie.

Ndërtuesi i siguroi oficerët e policisë se ditën e parë nuk pa asgjë të çuditshme në hapësirën që Marco po planifikonte për ta mbyllur me mur. Brenda nuk kishte asnjë objekt, ishte pastër. Ditën tjetër shkoi në apartament dhe nisi të ndërtonte murin. Kur mbaroi Marco i tha se duhet të shkonte në punë dhe u larguan të dy.

Ditën tjetër kur u kthye për të vazhduar punën, dalloi një qese të madhe plastike në një prej cepave të vendit që po mbyllte me tulla. Ai deklaroi në polici se e kishte pyetur Marco-n se çfarë kishte në qese dhe ai iu përgjigj se ishte diçka që nuk donte që askush ta dinte që e kishte, pasi kishte pasur një zënkë me Siborën dhe ajo ishte në kontakt me ish-partnerin e saj, e kjo “mund t’i shkaktonte probleme”.

Po sipas asaj që dëshmoi punëtori në polici, pasi mbaroi me murin, Marco e pagoi dhe ai u largua. Policia e pyeti nëse qesja brenda vrimës ishte e madhe mjaftueshëm sa për të fshehur trupin e një njeriu dhe ai iu përgjigj jo. Në fakt ai deklaroi se mendonte që bëhej fjalë për armë.

Oficerët e pyetën po ashtu nëse kishte dalluar diçka të pazakontë në shtëpi përgjatë atyre dy ditëve që kishte punuar, apo ndonjë erë të pazakontë. Ai u përgjigj se nuk kishte dalluar asgjë që t’i tërhiqte vëmendjen.

Që prej asaj kohe ai tregoi se nuk kishte pasur kontakte të shpeshta me Marco-n dhe se vetëm pasi dëgjoi për rrëfimin e tij nga media dhe për murin ku ishte fshehur trupi, vendosi që të shkonte në polici.

E zhdukur prej 9 vitesh, trupi i Sibora Gaganit u zbulua në një kuti prej druri, të mbështjellë me qese plastike dhe të mbuluar me rërë e gëlqere. Ajo humbi jetën si pasojë e 4 goditjeve me thikë në kurriz ( Lexo më shumë ).

E vërteta mbi fatin e saj u zbulua vetëm pasi Marco vrau partneren e dytë, Paula, po në Torremolinos të Spanjës. Megjithatë italiani, me përjashtim të rrëfimit fillestar ( Lexo më shumë ), nuk e pranon autorësinë për vrasjen e Siborës ( Lexo më shumë )./tvklan.al