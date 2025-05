Në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës po zhvillohen punimet përmbyllëse, teksa pista përgatitet për testimin e parë me uljen e një avioni më 8 Maj.

Zëvendëskryeministrja dhe njëherësh ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, inspektoi nga afër kantierin e punimeve, duke theksuar rëndësinë strategjike të këtij investimi.

“Jemi në ditët e fundit para se të fillojmë testet që do të kryhen më 8 Maj me uljen e avionit të parë në pistën për të vijuar me certifikimet, që brenda sezonit veror të kemi uljet zyrtare”, tha Balluku.

Aeroporti i ri pritet të jetë porta kryesore e hyrjes drejt jugut të Shqipërisë dhe një nyje e rëndësishme e zhvillimit ekonomik e turistik të zonës.

“Ky nuk është një kantier dosido, është pista e një aeroporti ndërkombëtar. Puna që bëhet këtu është një punë që kërkon shumë kujdes dhe që duhen të plotësohen të gjitha standardet”, tha Balluku.

Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës parashikohet të krijojë 1200 vende pune dhe do të operojë me tre modele biznesi: transport pasagjerësh, kargo dhe mirëmbajtje avionësh.

Investimi përfshin gjithashtu ndërtimin e magazinave për transportin e mallrave dhe një hapësirë të dedikuar për Akademinë e Aviacionit Civil.

