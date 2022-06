Punimet në aksin e ri drejt Sarandës

Shpërndaje







20:02 11/06/2022

Balluku: Nga Shijani në urën e Gajdarit hapet brenda Qershorit

Rreth 5.5 kilometra të segmentit rrugor Shijan-Ura e Gajdarit, vazhdim i aksit Kardhiq-Delvinë do të hapen për lëvizjen e automjeteve brenda muajit Qershor. Me punimet e bëra deri më tani u njoh edhe Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, ndërsa shtoi se rehabilitimi do të vijojë edhe në vjeshtë.

“Do ta hapim në mënyrë provizore, për ta lidhur edhe me 7 lotët e rrugës Kardhiq-Delvinë, me pas në Tetor do të marrë një shtesë asfaltike përfundimtare”.

Punimet përshijnë rritjen e parametrave të sigurisë, si dhe zgjerim të rrugës ekzistuese.

“Nga një rrugë që ishte 6 metra e kemi në një rrugë me 10.5 metra për t’ju përshtatur kategorisë së rrugës që është rruga Kardhiq-Delvinë. Gjithashtu, përveç kësaj kemi bërë edhe rregullimin e kthesave dhe devijimin e disa pjerrësive të mëdha që kemi në zonën para se të hyjmë në Qafë Gjashtë në Sarandë”.

Ky aks rrugor që lidh Gjirokastrën, Sarandën dhe Pikën Kufitare të Qafë-Botës, shkurton po ashtu distancën mes këtyre zonave të Jugut të vendit.

Tv Klan