Punimet në Lotin 2 të Unazës së Madhe, Balluku: Do të mbyllet brenda afateve

Shpërndaje







17:04 12/12/2023

Punimet në Lotin e 2 të Unazës së Madhe të kryeqytetit po vijojnë me ritme të shpejta sipas zv/kryeministres dhe Ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku. Gjithashtu Balluku u shpreh se edhe në lotet e tjera të Unazës vijon puna intensive dhe gjithçka do të mbyllet brenda afatave të parashikuara.

Ndërsa kreu i ARRSH-së, Evis Berberi dha më shume detaje lidhur procesin e punimeve që po kryhen në këtë aks të kryeqytetit.

“Tek loti 2 që e quajmë ne i Unazës së Tiranës, por që shtrihet e gjitha në territorin e Bashkisë së Kamzës kanë përfunduar të gjitha veprat e artit, është hapur trupi i rrugës. Jemi duke punuar me rifiniturat, bëhet hidroizolimi i urës dhe ndërkohë kemi vijuar me pjesën e trotuareve, me pjesën e gjelbërimit, që është shumë i rëndësishëm dhe në krahun tjetër jemi në fillimet e asfaltimit. Jemi duke punuar me disa makineri në një trup rruge dhe mendojmë që për një periudhë shumë të shkurtër kohore ne do ta kemi të asfaltuar të gjithë aksin.”

Loti i 2 i Unazës së Madhe të Tiranës, është vepra më e gjatë mbi 2 kilometra, në krahasim me segmentet e tjera të cilat janë më të shkurtra. Kjo rrugë e kategorisë A do ketë një gjerësi 28 metra dhe është trajtuar si një rrugë urbane ku do ketë gjelbërim, ndriçim dhe akses për kalimtarët.

Klan News