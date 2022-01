Punimet në ndërtim natën shqetësojnë banorët e Tiranës

15:47 11/01/2022

Qytetarët: Zhurmë e padurueshme, nuk ka kuptim

“Ky është një nga kantieret e ndërtimit në Tiranë, që pas vendimit për mos lejimin e betonierëve dhe mjeteve të tjera të rënda të qarkullojnë ditën, do detyrohet t’i kryejë punimet gjatë natës. Siç e dëgjoni, zhurma është e padurueshme”.

“Teksa familjet mblidhen në shtëpi, pas një ditë te lodhshme, do të duhet të dëgjojnë edhe zhurmat e betonierëve ngjitur me dritaret e tyre, siç nuk ndodh në asnjë vend të botës, ku asnjë punim nuk lejohet të bëhet gjatë natës, madje as jashtë orarit zyrtar”.

Qytetarët thonë se vendimi është absurd, pasi duhet të përballen me zhurma në një orar ku çdokush kërkon qetësi.

“Patjetër është shqetësim. Shqetësim është, siç e dëgjoni. Nëse bëhen natën është shqetësim”.

“Mendoj se punimet duhet të kryhen ditën”.

Ambientalisti Lavdosh Ferruni thotë se Tirana është një nga qytetet me problemet më të mëdha përsa i përket ndotjes akustike në Europë. Puna në kantieret e ndërtimit gjatë natës e përkeqëson më tej situatën.

Bashkia vendosi të bllokojë lëvizjen e betonierëve gjatë ditës për të mos rënduar qarkullimin në Tiranë. Por për t’i shërbyer këtij qëllimi, autoritetet do të duhet të ndalonin lëvizjen gjatë ditës fillimisht të makinave të pastrimit të plehrave, që jo vetëm janë po të të njëjtit tonazh me betonierët, por për më tepër, siç e shihni në këto pamje, ndalen edhe në mes të rrugës për minuta me radhë për të marrë mbeturinat, duke bllokuar totalisht trafikun.

Veç këtyre mjeteve, për të lehtësuar sa më shumë qytetarët në qarkullim, zyrtarët e qeverisë, bashkisë apo policisë do të duhet të linin së pari vetë makinat apo eskortat personale, për të dhënë shembullin personal, ashtu edhe për faktin se mjetet e tyre s’i shërbejnë askujt përveç rehatisë vetjake dhe nuk ndihmojnë as komunitetin e as ekonominë.

