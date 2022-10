“Punojnë në të zezë, por jo punë të zeza”, Safet Gjici për shqiptarët në Britani: Nuk mund t’i fusim të gjithë në një thes

23:21 10/10/2022

Largimi i shqiptarëve drejt Anglisë ka qenë tema e diskutuar këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Kohët e fundit kanë qarkulluar shpesh lajme që të rinjtë shqiptarë, sidomos nga qyteti i Kukësit, largohen me gomone për të pasur një jetesë më të mirë në Angli.

Për këta të rinj shpesh flitet se emigrojnë për të punuar në shtëpi bari. Kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici, thotë se kjo nuk është e vërtetë, pasi sipas tij, ka mjaft të rinj që largohen për të punuar punë të ndershme. Madje sipas tij, disa kuksianë pasi kanë arritur të fitojnë të ardhura me anë të punëve të ndershme janë kthyer duke hapur biznese private në qytetin e tyre të lindjes.

Blendi Fevziu: Përse të rinjtë e kësaj zone. Po ju pyes konkretisht për Kukësin, por ndoshta edhe zonat rreth e rrotull zgjedhin Britaninë e Madhe. Është një zgjedhje më e hershme, është një zgjedhje për hir të marrëdhënieve familjare që kanë atje? Cili është shkaku kryesor?

Safet Gjici: Do thoja se kuksianët zgjedhin të shkojnë atje, sepse ka shumë kuksianë që kanë shkuar në Angli dhe kanë marrë njëri-tjetrin, vëllai-vëllain, kushëriri-kushëririn, e me radhë. Por do isha ablosutisht kundër atye që thonë se të gjithë shqiptarët që shkojnë atje merren me shtëpi bari. Nuk është e vërtetë. Nuk mund t’i fusim të gjithë në një thes. Natyrisht që mund të ketë në punë të paligjshme, por janë në minorancë dhe në përqindje shumë të vogël. Ke biznese të ligjshme që punojnë në sektorë shumë të rëndësishme sidomos në atë të ndërtimit, shumica prej tyre punojnë në të zezë, por jo punë të zeza./tvklan.al