“Punuam gjithë jetën dhe kur po vilnim frytet, gruaja vdiq”, Zano kërkon njohje: Vetmia është burg

12:47 21/02/2023

Rubrika nga “Aldo Morning Show” në Tv Klan e dedikuar për të moshuarit që kërkojnë të njohin dikë për të mposhtur vetminë, këtë herë prezanton Zanon. Ai është një 63-vjeçar nga Gramshi që ka humbur bashkëshorten përpara një viti e gjysmë për shkak të një sëmundjeje.

Zano ndodhet në një gjendje të mirë ekonomike dhe i vjen keq që e ndjera nuk mundi të shijonte të mirat materiale në pleqëri. Ai kërkon të njohë një zonjë me moshë të përafërt me të, do të preferonte të qëndronin në vendin e tij por nuk është kundër shpërnguljes nëse gjërat mes tyre shkojnë mirë.

“Unë jam Zano Çekrezi nga një fshat në qytetin e Gramshit. Kam lindur dhe jam rritur këtu. Jam 63 vjeç, kam mbaruar shkollën 8-vjeçare po këtu në fshat. Kemi ndenjur gjatë kohës që kemi dalë nga ’74-‘91 në kooperativë. Jemi marrë mepunë të ndryshme në kooperativë që nga zëvendës brigadier e teknik duhani e deri jam skuadruar në ndërtim. Pas rënies së sistemit ngrita skuadrën e ndërtimit vetë dhe vazhdova punova ndërtues. Çdo ditë e imja fillon ngrihem në mëngjes, do bëj gati mëngjesin, do rregulloj, do ha, do pi, do laj e shpëlaj enët dhe pastaj të dal në punë ku të jetë puna mbase te vreshti, te ullishtja, te arrorja ose kam dhe një park të vogël bletësh, do vete t’i shikoj dhe ato.

Jemi fejuar në ’80 gjatë kohës që isha ushtar. Mbarova ushtrinë, në ’83 jemi martuar. Kemi bërë dy fëmijë, një djalë e një çupë. Djali është i martuar ka dy fëmijë, çupa është në punë, punon në arsim në Gramsh. Djali është i larguar, punon jashtë shtetit, ndërtues është edhe ai në Francë. Me gruan kam kaluar shumë mirë. Jeta na ka ardhur papritur. Kemi punuar shumë që kemi arritur deri këtu, jo vetëm por me të ndjerën grua që kur e kujtoj, më dridhet zëri. Zoti na e mori para kohe. Gruaja u sëmur, nuk e dinim se çfarë kishte, e çuam për të dhënë diagnozën, doli me tumor në pankreas. Doktorët tanë nuk e morën përsipër, e mori një profesor turk por edhe ai na zhgënjeu, nuk arriti që ta shpëtonte ky që fundi i saj. Në kohën kur ne filluam të vilnim sukseset që kishim investuar, ajo iku, nuk e shijoi dot. Gruaja ka një vit e gjysmë që është ndarë nga jeta dhe unë jetoj vetëm.

Jeta vetëm nuk u shtyka dhe unë kërkoj të gjej një grua që të shtyjmë këtë jetë që na ka ngelur. Vetmia është një burg për mua, unë kam arritur gjithë këtë sukses dhe tani të rrish të jetosh vetëm. Gruan që kërkoj të gjej, të jetë një grua e sinqertë, të më ndihmojë e ta ndihmoj për të kaluar këtë pjesë të jetës që na ka ngelur. Vetmia është shumë e vështirë, po mosha, edhe le të jetë 55-60 vjeçe nuk ka problem për moshën. Unë vetë jam 63-64 vjeç. Unë faktikisht nuk dëshiroj të lëviz nga vendi, por nëse ajo mua më bëhet mirë dhe na piqen kushtet, unë vendos të shkoj tek ajo por unë kam kushtet më të mira këtu se kudo që të vete”, përfundon i moshuari./tvklan.al