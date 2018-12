“Armëpushim” 90 ditor në luftën tregtare

Washingtoni dhe Pekini ndalin përkohësisht luftën tregtare. Donald Trump dhe Xi Jinping ranë dakord të pezullojnë për 90 ditë vendosjen e tarifave të reja doganore për prodhimet nga të dy vendet. Qëllimi është të hapin një shteg të ri për bisedime për arritjen e një marrëveshjeje tregtare.

Ai që mund të quhet “armëpushim” në luftën tregtare u arrit gjatë një darke mes dy presidentëve gjatë samitit të G20-ës në Buenos Aires.

“Do të jetë diçka e jashtëzakonshme. Do të diskutojmë për tregtinë dhe në përfundim do të arrijmë një marrëveshje që është në të mirë të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara”, tha Presidenti Trump.

“Vetëm përmes bashkëpunimit mes nesh mund t’i shërbejmë interesit botëror për paqe dhe prosperitet“, u shpreh Presidenti kinez.

Me këtë marrëveshje, Washingtoni ndalon hyrjen në fuqi të tarifave shtesë të parashikuara për në 1 Janar. Prej Korrikut, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tarifa për mallrat kineze që prekin një vlerë totale 250 miliardë Dollarë. Ndërsa Kina është kundërpërgjigjur me tarifa që arrijnë vlerën e 110 miliardë Dollarëve. Lufta tregtare nisi pasi Trump tha se marrëveshjet e mëparshme tregtare sillnin më pak përfitime për Shtetet e Bashkuara. Të premten, Trump nënshkroi pakte tregtare me Meksikën e Kanadanë.

