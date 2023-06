Pushime të mbara me TEA, aplikacioni që do ju lehtësojë udhëtimet në Shqipëri

18:27 07/06/2023

Sezoni turistik ka filluar dhe këtë vit do të jetë edhe më e lehtë për të organizuar pushimet apo udhëtimet e shkurtra të fundjavës. Ministrja e Turizmit, Mirela Kumbaro, gjatë bisedës në “Rudina” në Tv Klan njoftoi se për pak ditë do të jetë e mundur që me anë të një aplikacioni falas, përdoruesit të shohin të gjitha aktivitetet që zhvillohen në vendin ku ndodhen për të përzgjedhur më interesantin për ta.

Mirela Kumbaro: Ne e kemi filluar që në 2018 një tjetër ofertë dhe pastaj krizat e njëpasnjëshme që kaluan e zbehën pak, por sivjet jemi rikthyer fuqishëm me një ofertë që e kemi quajtur kalendari turistik kulturor. Që domethënë, për pak ditë ne hedhim në treg, në publik një aplikacion të veçantë në telefon dhe unë me shumë kënaqësi do ta dërgoj, thjesht po presim konfirmimet nga Android dhe nga Apple për ta bërë të aksesueshëm falas në të gjithë telefonat. Aplikacioni do të ketë një emër shumë të thjeshtë, TEA që është Tourism Event of Albania pra Eventet Turistike të Shqipërisë në të cilin mund të gjendet në çdo kohë dhe në çdo vend çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodhë gjatë gjithë sezonit turistik si aktivitete.

Ministrja sqaron se mjafton të vendosësh vendndodhjen dhe aplikacioni do të nxjerrë rezultatet ku veprimtaritë do të jenë të dedikuara për të gjitha grupmoshat.

Mirela Kumbaro: Ajo që ka ndodhur në territor gjithë këtë kohë ka qenë një shumësi eventesh të organizuara herë nga bashkitë, herë nga shoqata apo organizata të ndryshme, herë nga kompani private eventesh, herë nga Ministria e Kulturës, herë nga Ministria e Turizmit, pra entitete të ndryshme kanë organizuar evente të ndryshme dhe shumë të bukura dhe ka munguar koordinimi dhe bashkimi i tyre në një paketë informative, gjë që Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit sivjet e ka riorganizuar duke shërbyer si një lloj regjisori i gjithçkaje ndodh në territor, që nga festivalet, disa prej tyre ju i përmendët dhe janë duke ndodhur, nga aktivitetet për fëmijë.

Kemi një bashkëpunim të dedikuar me të gjitha bashkitë, me të gjitha organizatat, me ambasadat,ndërkohë ndodhin javët kulturore të cilat organizohen nga ambasada të ndryshme nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës, por edhe Ministria e Kulturës dhe Ministria e Turizmit kemi koordinuar eventet tona duke patur edhe një program shumë të mirë nga institucionet tona të kulturës siç është Cirku, siç është Teatri i Kukullave,siç është TKOB, Teatri Kombëtar, evente gjithashtu të organizuar në mënyrë të dedikuar nga ministria e Turizmit në bashkëpunim me kompani të ndryshme të organizimit të eventeve të cilat do të shtrihen gjatë gjithë sezonit, gjatë gjithë territorit, për të gjitha grupmoshat dhe do të jenë me data, vendndodhje dhe tipologji.

Kumbaro tha se aplikacioni TEA do të jetë i mundur të aksesohet përgjatë javës së ardhshme./tvklan.al