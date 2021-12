A young girl is sitting outside in a field on a summer day. She is surrounded by dandelions. The girl is smiling at the camera while cuddling a cute kitten.

Pushimet mund të jenë të bukura për ju, por stresuese për kafshët tuaja shtëpiake

Kafshët shtëpiake sjellin gëzim në jetën tone. Një studim nga Universiteti i Indianës zbuloi se thjesht shikimi i videove me mace rrit energjinë dhe emocionet e shëndetshme pozitive dhe ul ndjenjat negative.

Të gjitha ato urime festash dhe takime të lumtura janë pjesë e argëtimit të Dhjetorit, por mund të mos jetë aq argëtuese për qenin apo macen tuaj.

Nxitimi i festave mund të shkaktojë stres dhe ankth për kafshët shtëpiake, veçanërisht nëse keni një shtëpi plot me të ftuar ose fytyra të reja. Njerëzit e panjohur, zhurmat e larta dhe mjediset e reja mund të shkaktojnë ankth të lidhur me frikën tek qentë, sipas The American Kennel Club.

Qentë gjithashtu mund të përjetojnë ankth nga ndarja nga anëtarët e familjes së tyre, të mbeturit vetëm ose nga lëvizja në një shtëpi të re.

“Është normale të presim një ndryshim në sjelljen e qenve apo maceve tona gjatë kësaj periudhe të vitit”, tha Dr. Jose Arce, president i Shoqatës Amerikane të Mjekësisë Veterinare. “Dhe është e rëndësishme që të njohim disa nga shenjat e ankthit në mënyrë që të mund të bëjmë diçka për të.”

Ndërsa sezoni i festave po fillon, ja çfarë thonë ekspertët, të cilët japin disa këshilla për t’i mbajtur kafshët tuaja shtëpiake të qeta gjatë kësaj periudhe të vitit.

Gërmimi, agresioni, lehja e tepërt, shkatërrimi dhe aksidentet në shtëpi mund të jenë të gjitha shenja ankthi. Po ashtu edhe shqetësimi dhe mosngrënia sipas një orari tipik. Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit – për shembull, një qen që tërheq veshët mbrapa ose tregon të bardhët e syve – mund të tregojë gjithashtu frikë.

Tregohuni të vëmendshëm sepse kjo sjellje mund të kërkojë një kujdes veterinar. Hiperaktiviteti është një tjetër shenjë e stresit të kafshëve që njerëzit mund ta keqkuptojnë se kafsha juaj po përjeton momente të mira.

Jepini qenit tuaj një hapësirë ​​të sigurt

Gjëja më e rëndësishme që mund të bëjnë pronarët e qenve është të sigurohen që kafsha e tyre shtëpiake të ketë një vend ku mund të jenë të qetë nëse vizitorët dhe fytyrat e panjohura bëhen të shpeshta.

“Pavarësisht nëse jeni duke festuar vetëm ose me një familje të madhe, është e rëndësishme të siguroni një vend të sigurt dhe të qetë për kafshët tuaja shtëpiake, në mënyrë që ata të shpëtojnë nga emocionet,” tha Arce.

Është e rëndësishme të mbani mend se ajo që mund të jetë argëtuese për vizitorët njerëzorë mund të jetë dërrmuese për kafshët shtëpiake. Gjatë festave, sugjerohet të mbani një dhomë të qetë për qenin tuaj dhe të lini televizorin ndezur.

Veterinerët sugjerojnë gjithashtu të mos lëvizni shtratin e kafshës tuaj gjatë pushimeve dhe të mos riorganizoni mobiljet për të përshtatur një pemë të Krishtlindjes në shtëpi.

Mbani rutinën

Qentë ‘marrin’ ndjenjat e pronarëve të tyre. Kjo do të thotë se nëse po ndjeni stresin nga planifikimi i festës, pritja e mysafirëve ose udhëtimet, ka të ngjarë që edhe qeni juaj ta ndjejë atë. Veterinarët sugjerojnë të siguroheni që qeni juaj të ketë pasur shumë stërvitje përpara çdo mbledhjeje dhe të prezantoni mysafirët me qenin ngadalë.

Gjithashtu një ide e mirë të shëtisni qenin tuaj si zakonisht në Krishtlindje dhe festa të tjera dhe të shfrytëzoni sa më shumë atë pjesë të qetë të ditës, shtoi Bescoby. E njëjta këshillë vlen edhe për mbajtjen e rutinës së ushqimit të qenit tuaj.

“Një gjë e vetme është e mirë për ditën e Krishtlindjes, por në përgjithësi, unë do të sugjeroja të mbash me të njëjtin ushqim,” tha Bescoby.

Trajnimi është kyç

Për qentë që përjetojnë probleme kur ndahen nga pronarët e tyre, disa trajnime të thjeshta mund të ndihmojnë.

Të mësosh një qen të ulet dhe të qëndrojë është një përgatitje thelbësore për t’i lënë ata vetëm në shtëpi, tha Dr. Katherine Houpt, profesoreshë emeritus e sjelljes së kafshëve në Universitetin Cornell në Itaka, Nju Jork.

American Kennel Club sugjeron të bisedoni me veterinerin tuaj ose një trajner të certifikuar për trajnimin bazë të bindjes përpara se të lindin ndonjë situatë stresuese të pushimeve.

Mjekimi mund të ndihmojë – por pyesni veterinerin tuaj

Për kafshët shtëpiake që përjetojnë ankth të zgjatur, është një ide e mirë të flisni me një veteriner. Medikamentet kundër ankthit me recetë mund të ndihmojnë, veçanërisht për udhëtime.

Produktet e feromonit dhe vaji CBD gjithashtu mund të ndihmojnë në qetësimin e kafshëve, sipas ekspertëve, por ata rekomandojnë që të konsultoheni me një veteriner përpara se t’i jepni kafshës tuaj ndonjë gjë.

Mjediset në lëvizje mund t’i bëjnë qentë të përjetojnë stres dhe frikë.

Ekspertët thonë se është e rëndësishme që kafshët shtëpiake ta kenë sa më të lehtë hyrjen në një shtëpi të re. Nëse tashmë keni një kafshë shtëpiake në shtëpinë tuaj, është e dobishme ta prezantoni qenin e ri në një territor neutral, si për shembull jashtë në një shëtitje. I njëjti koncept vlen edhe për qentë që vizitojnë miqtë ose anëtarët e familjes.

Klein gjithashtu vuri në dukje se qentë e shqetësuar mund të përpiqen të vrapojnë ose të ikin nga shtëpia, kështu që është një ide e mirë të siguroheni që të gjitha kafshët shtëpiake të kenë identifikim të përhershëm, si p.sh. një mikroçip me informacione të përditësuara të pronarit.

“Sigurohuni që nëse jeni duke i dhënë një kafshë shtëpiake (si dhuratë) për Krishtlindje që është diçka që e keni hulumtuar për një kohë të gjatë, mos merrni një vendim të momentit”, shtoi Arce. “Kjo është një përgjegjësi për jetën.”/tvklan.al