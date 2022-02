Pushtimi i Ukrainës nga Rusia, gazetarja: Europa do vuajë krizën energjetike, priten rritje çmimesh

18:36 24/02/2022

Sulmi i Rusisë mbi Ukrainën ka shkaktuar prishjen e ekuilibrave të Europës dhe botës. Liderët deri më tani kanë thënë fjalën e tyre e kanë thirrur mbledhje urgjente, ndërsa në mënyrë absolute kanë dënuar Rusinë.

Në raportimin e saj për “Rudina” në Tv Klan, gazetarja Enita Mema përmbledh disa detaje të rëndësishme të ngjarjes që ka pllakosur mbi kontinent.

Enita Mema: Ushtria ruse është mjaft e përgatitur, krahina e Donbas është 70% e përbërë nga rusë, ndërkohë që pakica e popullsisë, ku banojnë rreth7 milionë banorë, është e përbërë nga ukrainas. Është një situatë mjaft delikate. Liderët botërorë kanë reaguar, por po përpiqen të ruajnë ende diplomacinë. Vetëm Boris Johnson deri në këto momente ka reaguar me një deklaratë pak më të fortë.

Kujtojmë që në deklaratën e tij gjatë ditës së sotme, kryeministri britanik ka bërë thirrje për t’i kthyer sulmit rus një përgjigje të armatosur.

Enita Mema: Situata është mjaft e rëndë, megjithatë Putin ka reaguar ndaj sanksioneve që ka paralajmëruar Bashkimi Europian dhe ka thënë që “nëse ju më vini sanksione, atëherë unë do kundëreagoj akoma më tepër”.

Lufta diplomatike tashmë është një luftë në terren, por akoma më të rënda janë pasojat. Disa prej tyre, siç i evidenton edhe Enita Mema, janë bërë tashmë të dukshme që prej sulmit të parë.

Enita Mema: Është në zemër të Europës, kjo është një gjë tjetër e rëndë. Europa është ajo pjesë që do preket më tepër sepse pasojat janë zinxhir. Nuk flasim vetëm për jetë të humbura që është gjëja parësore, por flasim për politikën, pozitat gjeostrategjike që e gjitha për këtë bëhet. Rusia ështëë vendi i dytë në botë për naftën, por edhe një ndër furnizuesit kryesorë të Europës me gaz. Gazi është ndërprerë në këto momente, Europa do vuajë krizën energjetike që do të vijë më pas, janë pasoja zinxhir.

Popullsia europiane, ndoshta edhe shtresa më e ulët do ta vuajë akoma edhe më tepër sepse priten rritje çmimesh. Bursa ndërkombëtare ka reaguar në ulje, janë hapur me ulje -1.8% ajo e Milanos, ndërsa ka pasur rënie të jashtëzakonshme edhe të kriptomonedhës Bitcoin. Mos të harrojmë që do të kemi edhe një krizë të pritshme refugjatësh. Vendet e para të prekura do jenë Polonia dhe vendet në kufi me Ukrainën sepse njerëzit po përpiqen të largohen. Pak minuta më parë, Moska ka marrë në dorëzim një aeroport të Ukrainës./tvklan.al