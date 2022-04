Pushtimi rus do të arrijë qëllime fisnike, thotë Putin

20:57 12/04/2022

Vladimir Putin tha këtë të martë se pushtimi i Ukrainës do të përmbushë ato që ai i quajti qëllime “fisnike”. Duke folur së bashku me liderin bjellorus, Aleksandr Lukashenko, Putin tha se përplasja me Ukrainën ishte “e pashmangshme”.

Putin u shpreh se nuk i kishte mbetur zgjidhje tjetër veçse të niste pushtimin në përpjekje për të mbrojtur rajonin rusishtfolës Donbas.

OKB thotë se 10 milionë njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i pushtimit.

Por gjatë një daljeje publike me rastin e 61-vjetorit të Yuri Gagarin, njeriu i parë që shkoi në hapësirë, Putin këmbënguli se forcat e tij po ndihmojnë njerëzit e shtypur në rajonet separatiste të Ukrainës.

“Nga njëra anë, ne po ndihmojmë dhe po shpëtojmë njerëzit dhe nga ana tjetër, thjesht po marrim masa për të garantuar sigurinë e vetë Rusisë”, këmbënguli 69-vjeçari.

“Është e qartë se ne nuk kishim zgjidhje. Ishte vendimi i duhur”, tha ai, duke shtuar “qëllimet janë krejtësisht të qarta, ato janë fisnike.”

Kremlini pretendon se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusishtfolësve në Ukrainën lindore, por nuk ka prova që të sugjerojnë se është kështu.

Më shumë se 10 milionë njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i pushtimit dhe ekonomia ruse është tronditur nga një paketë sanksionesh të rënda të vendosura nga vendet perëndimore.

Megjithatë, presidenti rus tha se Rusia “nuk ka ndërmend të izolohet”, duke argumentuar se “është e pamundur të izolohet dikush në botën moderne, veçanërisht një vend kaq i madh si Rusia”.

Duke folur nga Kozmodromi Vostochny, Presidenti rus hoqi paralele me suksesin e programit hapësinor Sovjetik, duke krahasuar arritjet e Gagarinit gjatë Luftës së Ftohtë, me izolimin aktual ndërkombëtar të Rusisë.

“Sanksionet ishin totale, izolimi ishte i plotë, por Bashkimi Sovjetik ishte ende i pari në hapësirë”, tha Putin.

Javën e kaluar, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar parashikoi se Rusia po shkon drejt recesionit të saj më të thellë që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Zyra e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha se PBB-ja e Rusisë pritet të tkurret me 8.5% dhe 15% këtë vit, pasi ndikimi i sanksioneve ndërkombëtare do të vazhdojë./tvklan.al