Puthje pasionante mes Vilianit dhe Danielës: Krishtlindje me drita të fikura dhe njerëz të ndezur

Shpërndaje







21:01 20/12/2021

Viliani-Danielës: Më ishin fik llambat

Daniela dhe Viliani në javën e gjashtë të “Love Story” kanë zgjedhur një qendër hipizmi për takimin e tyre.

Pas shëtitjes me kuaj të dy bashkë kanë rregulluar pemën e Krishtlindjeve dhe kanëdiskutuar për festat e fundvitit.

Daniela: Ku do i festosh Krishtlindjet?

Vilian: Në Shqipëri.

Daniela: Unë nuk besoj se do të jem në Shqipëri.

Vilian: Pse?

Daniela: Do shkoj jashtë me familjen time. Mund të vish me ne po do.

Vilian: Dëshira ime është që njohja jonë të vazhdoj edhe përkëtë vit akoma më shumë

Daniela: Unë do të doja një Krishtlindje me drita fikur dhe njerëz të ndezur…

Vilian e ka “kërcënuar” Danielën se nuk do e ulte në tokë nëse ajo nuk i premtonte një tjetër takim dhe ajo i ka premtuar një tjetër trëndafil. /tvklan.al