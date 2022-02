Putin i drejtohet ushtrisë ukrainase: E kam më të lehtë të flas me ju se me nazistët që kanë kapur Kievin

16:02 25/02/2022

Teksa ushtria ruse ndodhet në “portat” e Kievit, Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i është drejtuar ushtrisë së Ukrainës.

Sky News raporton se Putin u është drejtuar ushtarëve ukrainas duke thënë se e ka më të lehtë të bisedojë me ta se sa me politikanët që drejtojnë Ukrainën, të cilët i konsideron “nazistë”.

“Dëshiroj t’u drejtohem burrave të ushtrisë ukrainase, mos lejoni që këta nacionalistë t’ju përdorin ju, gratë tuaja, fëmijët tuaj, të moshuarit tuaj, mos lejoni që t’ju përdorin si mburoja njerëzore. E kam më të lehtë të flas me ju, të negocioj me ju se sa me këtë bandë nazistësh që kanë kapur Kievin”, thotë Putin.

Presidenti rus përgëzoi edhe ushtrisë ruse, duke thënë se kanë vepruar me efikasitet dhe kanë luftuar heroikisht për të mbrojtur popullin rus dhe atdheun e tyre. /tvklan.al