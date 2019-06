Putin investon 8 mln Euro për një shkollë

Presidenti rus Vladimir Putin ka alokuar më shumë se 8 milionë Euro fonde për ndërtimin ë një shkolle në Dagestan e cila do të mbajë emrin e boksierit Khabib Nurmagomedov. Projekti është konfirmuar nga babai i sportistit.

Gjithçka ka ardhur pasi vetë boksieri i ka kërkuar presidentit të investojë për zhvillimin e arsimit në Dagestan. Numagomedov shpreson që fondet të përdoren në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë që fëmijëve të kësaj republike ti ofrohen kushte më të mira mësimi.

Khabib, së fundmi ka nënshkruan një kontratë të majmë më federatën UFC për disa ndeshje do të rikthehet në ring në shtator me qëllimin e unifikimit të titujve të peshave të lehta. Ai do të sfidojë kampionin Dustin Poirier.

Tv Klan