Rusia ka goditur gjatë natës infrastrukturën energjetike të Ukrainës me raketa balistike të prodhuara në Korenë e Veriut. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, bëri të ditur se në sulm janë përdorur raketa të tipit KN-23, ndërsa u bëri thirrje aleatëve të përshpejtojnë dërgesat e raketave interceptuese për mbrojtjen ajrore.
“Vlerësimet teknike në vendet e goditura nga raketat balistike janë ende në proces. Sipas gjetjeve paraprake, në një nga objektet kryesore energjetike që u dëmtua, rusët përdorën raketa KN-23, të prodhuara dhe të furnizuara nga Koreja e Veriut”, shkroi Zelensky në rrjetet sociale.
Sipas presidentit ukrainas, Rusia lëshoi 36 raketa balistike drejt kryeqytetit Kiev dhe rajonit përreth, ndërsa vetëm katër prej tyre u arritën të rrëzoheshin nga mbrojtja ajrore.
Raketa KN-23 është një armë balistike me rreze të shkurtër veprimi, e prodhuar nga Koreja e Veriut, me një rreze maksimale prej rreth 690 kilometrash. Ajo është testuar për herë të parë në maj të vitit 2019 dhe ngjan në pamje me raketën ruse Iskander-M.
Ministria ukrainase e Mbrojtjes ka deklaruar më herët se kjo raketë është përdorur edhe në sulme të tjera ndaj Ukrainës dhe se është veçanërisht e vështirë për t’u përballuar nga sistemet e mbrojtjes ajrore.
Koreja e Veriut dyshohet se ka dërguar më shumë se 16 mijë trupa për të mbështetur ushtrinë ruse që nga tetori i vitit 2024, si dhe e ka furnizuar Moskën me municione. Në qershor të po atij viti, presidenti rus Vladimir Putin dhe lideri koreano-verior Kim Jong-un nënshkruan një traktat për partneritet strategjik gjithëpërfshirës.
Sulmet e fundit kanë dëmtuar disa objekte të rëndësishme energjetike, ura dhe pjesë të rrjetit elektrik, duke shkaktuar probleme me furnizimin me energji, ngrohje dhe ujë. Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, akuzoi Moskën se po synon qëllimisht të lërë miliona qytetarë pa shërbimet bazë, pikërisht në prag të dimrit.
“Moska po kërkon qëllimisht të lërë miliona ukrainas pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë, ndërsa dimri po afrohet”, shkroi Sybiha në platformën X.
Autoritetet ukrainase raportuan se sulmet në rajonin e Kievit kanë lënë të plagosur të paktën gjashtë persona, mes tyre edhe një fëmijë. Gjithashtu, janë dëmtuar një urë dhe disa objekte të infrastrukturës energjetike.
Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, konfirmoi se është goditur ura Pivnichnyi. Dëme janë raportuar edhe në infrastrukturën energjetike në rajonet e Kievit dhe Zhytomyr.
“Situata me furnizimin me energji të kryeqytetit është jashtëzakonisht e vështirë. Për pasojë, ka ndërprerje në sistemet e furnizimit me ngrohje dhe ujë në qytet”, shkroi Klitschko në Telegram.
Sipas Zelenskyt, ndër objektivat e goditura ishte edhe një nënstacion që lidh centralet bërthamore të Rivnes dhe Khmelnytskyit me kryeqytetin. Sulme janë raportuar gjithashtu ndaj nënstacioneve në rajonet Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Kharkiv dhe Dnipro. Presidenti ukrainas bëri të ditur se nga bombardimet është dëmtuar pjesërisht edhe një kopsht fëmijësh.
Ministri i Jashtëm ukrainas akuzoi Rusinë se po intensifikon sulmet ndaj infrastrukturës jetike përpara muajve të dimrit, duke synuar të dobësojë qëndrueshmërinë e popullsisë. Edhe Zelensky vlerësoi se goditjet mund të jenë pjesë e një strategjie të Kremlinit për të shtuar presionin ndaj Ukrainës në prag të bisedimeve trepalëshe mes Kievit, Moskës dhe Uashingtonit, të planifikuara të zhvillohen në Abu Dhabi.
/tvklan.al