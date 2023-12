Putin pritet me nderime në Lindjen e Mesme

15:50 06/12/2023

Takim me Princin Saudit për naftën dhe luftërat

Presidenti rus Vladimir Putin u prit me nderime në Lindjen e Mesme sapo avioni i tij u ul në Abu Dabi në një nga udhëtimet e tij të rralla jashtë vendit që pas luftës në Ukrainë. Deri sa mbërriti në destinacion ai u shoqërua nga avionë ushtarakë rusë.

Më pas avionë Venda përshkuan qiellin duke ngjyrosur flamurin rus përpara takimit të tij me presidentin Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Por takimi më i rëndësishëm i këtij udhëtimi është ai që kreu i Kremlinit do të bëjë në Arabinë Saudite me Princin e Kurorës Mohammed bin Salman.

Në fokus pritet të jenë diskutimet për prodhimin e naftës, OPEC+ dhe luftërat në Rripin e Gazës dhe Ukrainë. Kremlini tha se do të diskutohet bashkëpunimi për energjinë si dhe kërkesën që OPEK+ të shtojë me 40% prodhimin e naftës në botë. Vizita e fundit e Putin jashtë Rusisë ishte në korrik 2022, kur ai takoi liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei në Iran.

Rusia dhe Arabia Saudite kontrollojnë së bashku një të pestën e naftës që del çdo ditë dhe prej kohësh kanë marrëdhënie të ngushta edhe pse nuk shihen me sy të mirë nga perëndimi. Të dy vendet interesohen që çmimi i naftës të mbetet sa më i lartë.

