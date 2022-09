Putin shpall aneksimin e 4 rajoneve ukrainase

15:50 30/09/2022

Presidenti rus Vladimir Putin shpalli aneksimin e 4 rajoneve ukrainase, duke bërë pjesë të Rusisë 15% të territorit të këtij vendi.

“Dua të më dëgjojnë në Kiev dhe në perëndim. Njerëzit që jetojnë në Luhansk, Donjeck, Herson e Zaporizhia bëhen qytetarët tanë përgjithmonë. Populli bëri zgjedhjen e tij.”

Nga salla e madhe e pallatit presidencial në Moskë, shefi i Kremlinit tha se 4 rajonet që pranuan masivisht me referendum bashkimin me Rusinë, janë tashmë pjesë e federatës ruse dhe do të mbrohen ashtu si e gjithë pjesa tjetër e territorit me të gjitha mjetet në dispozicion, duke lënë të kuptohet siç ka paralajmëuar më herët, edhe me armë bërthamore. Dhe pasi rrëmbeu me dhunë territoret, Putin shprehet i gatshëm për bisedime paqeje me Kievin.

“Ukraina duhet të ndalë zjarrin që nisi në 2014-ën. Jemi gati të kthehemi në tryezën e negociatave. Por zgjidhja e aneksimit të katër rajoneve nuk vihet më në diskutim.”

Të parët që reaguan pasi Putin nënshkroi aneksimin ishin liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Përmes një deklarate të përbashkët, ata dënuan aktin, ndërsa e konsideruan aneksimin, shkelje të rëndë të parimeve të Kartës së kombeve të bashkuara përmes të cilës Rusia po rrezikon sigurinë e gjithë globit.

