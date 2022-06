Pyetja e Olti Currit për aktivisten Zana Avdia ndez debatin: A do shkoje me një kriminel nëse në këmbim do zhdukej prostitucioni?

23:15 07/06/2022

Olti Curri dhe aktivistja Zana Avdia kanë pasur një debat në studion e emisionit “Opinion” mbrëmjen e sotme. Aktivistes i është drejtuar një pyetje nga Olti Curri, që sipas saj e ka degraduar diskutimin.

Curri e ka pyetur se çfarë do kishte bërë ajo nëse do i propozonin që në këmbim të zhdukjes së prostitucionit në botë do të duhej që të shkonte në shtrat me një kriminel.

Olti Curri: Në qoftë së në këmbim të zhdukjes së prostitucionit në botë do të duhej që të shkoje në shtrat me një kriminel a do e bëje?

Zana Avdia: Çfarë pyetje e poshtër!

Olti Curri: Faleminderit!

Zana Avdia: Është çështje me u tall me viktimat dhe gjendjen e mjerueshme të grave në shoqërinë tonë.

Olti Curri: Pra ti nuk do e bëje?

Zana Avdia: Unë i përcjell edhe portalin tënd edhe ato çfarë thua. Unë e di që ti bëhesh sensacion për të sulmuar dhe sidomos gratë edhe prandaj një pyetje të tillë që e prish nivelin e bisedës, unë mendoj që nuk duhet me iu përgjigj.

Olti Curri: Ishte një pyetje shumë e thjeshtë…

Zana Avdia: Më vjen keq që ka njerëz që nxisin urrejtjen nëpër media. Nëse burrat duan me zhduk prostitucionin, thjesht mos e bëni. Të gjithë ata që flasin për prostitucionin i gjen duke përdorur pushtetin që kanë./tvklan.al